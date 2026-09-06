Sivas'ın yolları Haysiyet'e çıktı

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TÜRKÜLÜ TANITIM

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in "Yük taşıyarak, yol giderek bitmez" sloganıyla yayınlanan yeni tanıtımı kısa sürede büyük ilgi gördü. "Sivas'ın Yolları" türküsü eşliğinde başlayan görüntüler, Balat'ın renkli sokaklarını ekrana taşıdı. Dizide baba-oğulu canlandıran Kerem Alışık (Sadık Karlıova) ve Gökberk Yıldırım'ın (Tufan Karlıova) türküyü seslendirdiği anlar izleyenlerin yüreğine dokundu.

"MAHALLE GERÇEKTEN YAŞIYOR"

Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş yankı uyandıran ön izleme, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İzleyiciler; "Sivas'ın Yolları detayı çok iyi olmuş", "Türkü girince tüyler diken diken oldu", "Mahalle gerçekten yaşıyor gibi" ve "Türkü seçimi nokta atışı olmuş" gönderileriyle tanıtıma övgü yağdırdı.

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KAMYON KIRMIZI, HİKÂYE SICACIK!

Ön izlemenin devamında Karlıova Ailesi'nin birlikte yer aldığı sahneler, eski Türk filmlerinin sıcak atmosferini hatırlattı. Üzerinde "Uğurum 58" yazan kırmızı nakliye kamyonu da dikkat çeken detaylardan biri oldu. Ailenin kamyon kasasından topluca indiği, finalde ise lüks bir malikanenin önünde durduğu görüldü. Yorumlarda, "Bu görüntülerde eski Yeşilçam'ın sıcaklığı var" ifadeleri öne çıktı.

AŞK VE HAYSİYET SINAVI

Aynı şehirde yaşamalarına rağmen bambaşka dünyalara ait insanların yollarını kesiştiren Haysiyet, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay'ın (Merih Öztürk) imkânsız aşkını merkezine alıyor. Aşk ve haysiyet arasında sıkışan iki gencin mücadelesini anlatan dizi, Yeşilçam ruhunu yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor. Kıraç imzalı müzikler de yapımın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Neşeyle hüznü aynı melodide buluşturan eserler, hikâyenin duygusal atmosferini güçlendiriyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ü bir araya getiren yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

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SALI GÜNÜ KANAL D'DE BAŞLIYOR

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.