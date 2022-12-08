Sitare'nin planı işe yaradı: Melek ve Kadir yıllar sonra aynı çatı altında

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Dizinin yeni bölümüne;

ARDIÇ ÖLDÜ

Yalıda çıkan yangının ardından Sitare, Ardıç ve onları kurtaran Kadir hastaneye kaldırıldı.

Çok geçmeden Ardıç'tan kötü haber geldi. Doruk, babasının ölüm haberi ile yıkıldı.

ARDIÇ, ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hastanede tedavisi süren Kadir, uykusunda Melek ile dans ettiğini gördü. Kadir,uyanıp da her şeyin bir rüya olduğunu fark edince ağlamaya başladı. İsmail, oğlunun halini görünce kahroldu.

KADİRi'N MELEK HAYALİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ardıç'ın ölümü ile Sitare özgürlüğünü ilan etti.

'Kurtuldum, bitti...'

'O KADININ ADINA DAYANAMIYORUM'

Sitare'nin yeni evine başsağlığına gelen ilk kişi Müj oldu.

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Asıl amacı Doruk'a ulaşmak olan Müj, soruları ile Sitare'yi bunalttı.

Kadir'in sürekli Melek'i sayıklaması Zeynep'i sinirlendirdi. Zeynep, 'Seni bu hale getirne o kadının adını duymaya dayanamıyorum' dedi.

'Kötü deme Zeynom, bütün anneler güzeldir'

'SEN BENİM KAHRAMANIMSIN KADİR'

Elleri yandığı için araç kullanamayan Sitare, Müj ile birlikte Zeynep'in yaşadığı mahalleye gitti.

MELEK VE ZEYNEP'İN İLK TANIŞMASI OLAY OLDU- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zeynep'in evine giden bir başka isim ise Ozan'dı. Zeynep'e 'Bu kadar gerilme, senin için gelmedim. Babanı görmeye geldim' diyen Ozan, sözlerinin genç kızı kızdırdığını fark edince ondan özür diledi.

Kadir bir kez daha saniye farkı ile Melek'i görme fırsatını kaçırdı.

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Sitare 'sen benim hayatımı kurtardın. Sen benim kahramanımsın' dediği Kadir'in boynuna sarıldı.

Doruk'a yakın olabilmek için her yolu deneyen Müj, habersiz bir şekilde Doruk'un evine gitti.

MÜJ'DEN YENİ PLAN

Adresi Sitare'den aldığını söyleyen Müj, tekrar görüşme fırsatı yaratabilmek için küpesini Doruk'un evinde bıraktı.

Kadir, Zeynep'in annesinden kalan kolyeyi kaybettiğini görünce çok üzüldü.

Babasının üzülmesine dayanamayan Zeynep, kolyeyi düşürdüğünü sanıp aramak için odasına gitti. Zeynep'in peşinden odaya giden Türkan, ona 'Kolyeyi boşuna arama, onu Doruk'un evinde onun yatağında buldum' dedi.

OZAN'A TOKAT

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Ozan, yangından sonra ilk kez Sitare'yi ziyaret etti. Sitare 'Sen beni yangının içinde bıraktın' diyerek Ozan'a tokat attı.

Sinirlerine hakim olmakta zorlanan Ozan, Sitare'ye 'Doruk bizi biliyor' dedi. Zeynep'in içtikten sonra Doruk'a anlattıklarından da bahsetti.

Önce nişanlısının evinin kirasını iade aldığını öğrenen Müj, daha sonra kredi kartlarının bloke edildiğini gördü.

Mirasın açıklanmasını ileri bir tarihe bırakan Doruk, Sitare'nin evine gitti. Sitare ile Ozan arasındaki ilişkiyi bildiğini söyleyen Doruk, onu mirastan uzak durması konusuda uyardı.

'Benim tanıdığım Sitare, yalıyı ya yıkardı ya yakardı...'

İHANETİ İTİRAF ETTİ

Sitare, Doruk'a yasak aşkının yıllardır sürdüğünü itiraf etti.

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'Babanı Ozan ile yıllardır çatır çatır aldatıyorum. Parasını da, gücünü de, çevresini de çatır çatır kullanıyoruz'

Müjgan'ın her yerde karşısına çıkması Sitare'yi delirtti.

Bildiği şeyleri tek tek Müjgan'ın yüzüne vuran Sitare onu evden kovdu.

KÜPE MELEK'İN

Doruk'un evinde bulduğu küpenin sahibinin Melek olduğunu öğren Türkan, şoke oldu.

Doruk ile Zeynep arasındaki yakınlaşmanın farkına varan Sitare, Zeynep'e Doruk ile Müjgan'ın ilişkisi olduğunu söyledi.

'Sana altın bir tavsiye... Her şeyi unut, bunu unutma: Hiçbir erkek için değmez'

'O KADIN MELEK'

Kadir, Sitare'yi arayarak onun yanında gördüğü kişinin Melek olduğunu söyledi. Ancak Sitare Kadir'e inanmadı.

Sehpanın üstünde bulduğu kredi kartında 'Melek Müjgan Kara' yazdığını gören Sitare, parçaları birleştirince Müjgan'ın Zeynep'in annesi Melek olduğunu anladı.

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Sitare, Melek ile Kadir'i bir araya getirmek için plan yaptı.

YILLAR SONRA AYNI YERDE

Dizinin final sahnesinde;

Çekim öncesi Zeynep ile konuşmaya giden Doruk, sorularına bir türlü yanıt alamadı. Zeynep'in bir şeyleri yanlış anladığını gören Doruk, ona 'aklımda sadece sen varsın' diyerek aşkını ilan etti.

DORUK VE ZEYNEP DUDAK DUDAĞA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitare'nin daveti üzerine yeni eve giden Müjgan, onları Kadir ile sohbet ederken gördü.

Melek ve Kadir yıllar sonra ilk kez aynı çatı altında buluştu.

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