Sitare Akbaş: Sektör yüzünden estetik yaptırdım

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“Çalıştığım sektörde büyük bir güzellik baskısı var. Hepimiz bir dönem bu şiddete uğradık, burnumuz yapılı değil diye iş bulamadığımız bir dönem oldu. Ondan sonra herkes dudağını doldurmaya, kaşını kaldırmaya, burnunu yaptırmaya başladı. Ben de sırf bu güzellik baskısı yüzünden burnumu yaptırdım.



Beni ‘Akasya Durağı’nda Zeyno olarak izleyenler hatırlar benim sorunlu bir burnum yoktu. 26 yaşındaydım acaba burnumdan dolayı mı rol alamıyorum diye düşünüyordum. O dönem bir yönetmenim yaptır dedi. Pişman değilim ama bu şiddete ‘eyvallah’

dediğim için üzgünüm.”