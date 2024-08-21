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Şişli’de yardım konserleri

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#Habitat Live Müzik Festivali#Lara Di Lara#Cümbüş Cemaat
Şişli’de yardım konserleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:38

ŞİŞLİ Belediyesi’nin düzenlediği Habitat Live Müzik Festivali’nin ikinci haftasının başlangıcını Lara Di Lara gerçekleştirdi.

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Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi. 8 Eylül’de son bulacak festivalde bugün Cümbüş Cemaat , 22 Ağustos’ta Ayşe Tütüncü Quartet, 23 Ağustos’ta Peyk, 24 Ağustos’ta İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, 25 Ağustos’ta Melis Sökmen ve 27 Ağustos’ta Bülent Ortaçgil sahne alacak.

Müzikseverler festival biletleriyle de yardım kuruluşlarına katkıda bulunacak.

“Sokak hayvanları dayanışma paketi”, “yeni doğan paketi ve “gıda destek paketi” olmak üzere üç farklı seçenekle satışa sunulan biletler, konserlere katılan İstanbulluların sokak hayvanlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmasını sağlayacak.

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#Habitat Live Müzik Festivali#Lara Di Lara#Cümbüş Cemaat

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