Şişli’de yardım konserleri

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Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi. 8 Eylül’de son bulacak festivalde bugün Cümbüş Cemaat , 22 Ağustos’ta Ayşe Tütüncü Quartet, 23 Ağustos’ta Peyk, 24 Ağustos’ta İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, 25 Ağustos’ta Melis Sökmen ve 27 Ağustos’ta Bülent Ortaçgil sahne alacak.

Müzikseverler festival biletleriyle de yardım kuruluşlarına katkıda bulunacak.

“Sokak hayvanları dayanışma paketi”, “yeni doğan paketi ve “gıda destek paketi” olmak üzere üç farklı seçenekle satışa sunulan biletler, konserlere katılan İstanbulluların sokak hayvanlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmasını sağlayacak.