Sırılsıklam ıslanıp öfkeden küplere binmişti... İğneli sözlerini son güne saklamış: 'O zaman ben size şemsiye tutayım'

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Charles ile karısı Kraliçe Camilla, dokuz gün süren bir Karayipler turuna çıktı. Bu gezinin en olaylı kısmı da kuruluşunun 45'inci yılı nedeniyle ziyaret ettikleri Antigua ve Barbuda'da yaşandı.
Bu ülkede Kasım ayının ilk günü yapılan tören sırasında da Kral Charles ile Kraliçe Camilla'yı tatsız hatta ıslak bir sürpriz bekliyordu.
Yağmur altında ıslanırken yardımcılarına işaretle kendisine şemsiye getirmelerini talep etti. Bir süre sonra da yaveri Binbaşı Ben Rigby ona siyah renkte bir şemsiye götürdü.
Sonuç olarak da Kral 3. Charles ıslanmaktan kurtuldu. Bu arada karısı Camilla ise hemen kendini kapalı alana attı.
Charles'ın ıslanırken sergilediği sinirli hareketler uzun süre unutulmayacak. Ama Charles, dokuz günlük bu Karayipler turunu son gece verilen yemekte yaptığı esprili konuşmayla noktaladı.
İngiliz Milletler Topluluğu, devlet başkanlarından oluşan 84 konuğun ağırlandığı o yemekte Kral Charles, Milletler Topluluğu'nu dünyanın en sıradışı oluşumlarından biri olarak tanımladı.
Hemen ardından da yağmur altında ıslandığı anları hatırlatan, biraz da iğneli sözlerle konuşmasını bitirdi: "Gerçi belki de İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı olarak benim görevlerimden biri de hepinizin üzerine bir şemsiye tutmaktır."
Charles ile Camilla'nın Karayipler gezisi Bahamalar, Guyana ve yağmur altında sırılsıklam olduğu Antigua ve Barbuda'yı kapsıyordu.