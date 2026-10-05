Sıra gecesinde rap söyledi

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Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte konser veren sanatçı sahneye Siverek şalvarı giyerek çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceza şehirdeki programına sıra gecesi de eklendi.

Ceza, gecedekilerin isteğini kırmadı ve eline mikrofonu alarak en bilinen parçalarından ‘Yerli Plaka’yı seslendirdi. Ceza’nın sıra gecesinde rap söylediği anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Ceza, Şanlıurfa konserinin ardından İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda sahne aldı. Ceza, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.