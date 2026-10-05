×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDA SAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sıra gecesinde rap söyledi

Güncelleme Tarihi:

#Ceza#Türkçe Rap#Teknofest
Sıra gecesinde rap söyledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 10:20

Türkçe rap’in usta isimlerinden Ceza, Teknofest kapsamında Şanlıurfa’ya gitti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte konser veren sanatçı sahneye Siverek şalvarı giyerek çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceza şehirdeki programına sıra gecesi de eklendi.

Ceza, gecedekilerin isteğini kırmadı ve eline mikrofonu alarak en bilinen parçalarından ‘Yerli Plaka’yı seslendirdi. Ceza’nın sıra gecesinde rap söylediği anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Sıra gecesinde rap söyledi

Ceza, Şanlıurfa konserinin ardından İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda sahne aldı. Ceza, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceza#Türkçe Rap#Teknofest

BAKMADAN GEÇME!