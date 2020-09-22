Son Güncelleme:
Sıra dışı doktor Hekimoğlu’ndan sıra dışı pozlar...
Kanal D’nin Salı akşamları ekrana gelen dizisi Hekimoğlu’nda canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteri ile hayran kitlesi yaratan Timuçin Esen, rolü gereği motosiklete bindi.
Siyah deri ceketi ve Ateş Hekimoğlu’yla bütünleşen bastonuyla birlikte motosiklet üzerinde poz veren oyuncunun, fotoğrafları çok ses getirdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu karelerin yer aldığı sahneler, dizinin yeni bölümünde
ekrana gelecek.
Hekimoğlu yeni bölümü ile 22 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle