Sıra dışı doktor Hekimoğlu’ndan sıra dışı pozlar...

Siyah deri ceketi ve Ateş Hekimoğlu’yla bütünleşen bastonuyla birlikte motosiklet üzerinde poz veren oyuncunun, fotoğrafları çok ses getirdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu karelerin yer aldığı sahneler, dizinin yeni bölümünde

ekrana gelecek.

Hekimoğlu yeni bölümü ile 22 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

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