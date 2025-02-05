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Sır perdesi aralanıyor... Azem'in karısını kim öldürdü?

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Azem Yücedağ#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:52

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘İnci Taneleri’nde sır perdesi aralanıyor.

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İkinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide ilk günden bu yana gizemini koruyan sır aydınlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in karısını kimin öldürdüğü yeni bölümde ortaya çıkacak. Yeni bölümün tanıtımında Azem Yücedağ'ın “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte... Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum.” sözleri yeni bölüme dair soru işaretlerini artırdı. Peki Azem Yücedağ'ın eşini kim öldürdü?

Sır perdesi aralanıyor... Azemin karısını kim öldürdü

BÜYÜK SIR NE?

Karısını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren emekli edebiyat öğretmeni Azem’in hayatını konu alan İnci Taneleri’nde kritik bir viraja girildi. Azem’in ailesinin geri kalanını bir araya getirme mücadelesinde “büyük sır ne?” sorusu bu zamana kadar yanıtsız kaldı.

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Sır perdesi aralanıyor... Azemin karısını kim öldürdü

GİZEMLİ KADIN

BKM imzalı yapım, her hafta nefeslerin tutulduğu yeni bölümleriyle ekrana gelirken geçmişin ağır yükü altında ezilen Azem’e son bölümlerde gizemli bir kadının ulaşma çabası dikkat çekti. Şüpheli hareketlerde bulunan kadının faili meçhul cinayet ile ilgisi olup olmadığı belirsizliğini korurken dizinin yeni bölümü için büyük merak uyandırdı.

Sır perdesi aralanıyor... Azemin karısını kim öldürdü

GÜÇLÜ KADRO

İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Sır perdesi aralanıyor... Azemin karısını kim öldürdü

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İnci Taneleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

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#İnci Taneleri#Azem Yücedağ#Kanal D

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