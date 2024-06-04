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Sır perdesi aralandı, parmağın sahibi ortaya çıktı

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#Kanal D#Mehmet Ali Erbil#Yeni Program
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 15:52

Kanal D’nin yaz sezonu için “yakında” diyerek tanıtımını yaptığı o parmağın sahibi Mehmet Ali Erbil çıktı. Mali’nin hangi program ve hangi formatla izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.

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AÇIL SUSAM AÇIL!

Kanal D’de yayınlanan ilk fragmanda tiyatro perdesinin arasından beliren bir el, işaret parmağıyla izleyicileri davet ediyordu. İkinci fragmanda Kanal D’nin gizemli perdesi aralandı. Yeni tanıtım filmi, Binbir Gece Masalları’nın sihirli sözlerinden biri olan “Açıl susam açıl” seslenişiyle başlıyor. Ve o tiyatro perdesinin arkasından sahneye Mehmet Ali Erbil çıkıyor.

PARMAK NEYİ İŞARET EDİYOR?

Parmağın sahibinin Mehmet Ali Erbil olduğunun ortaya çıkmasından sonra; “Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen parmak bu kez neyi işaret ediyor?” sorusu tartışılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarından yeni tahminler yapılırken bu tahminlere çok sayıda yorum da geldi.

SİS PERDESİ DAĞILACAK MI?

Yeni bir tanıtım filmiyle sorular cevap bulacak mı? Yoksa sis perdesi bir süre daha aralanmayacak mı? Hepsinin cevabı için ‘parmağı’ takibe devam edin!

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#Kanal D#Mehmet Ali Erbil#Yeni Program

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