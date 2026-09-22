Sınırları zorlayan yaratıcı enerjimiz var

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* Karm6 nasıl kuruldu?

- 2026 yılının şubat ayında Metronom Akademi adlı müzik yarışmasına katıldık. Yarışma sürecinde yaklaşık 3 ay boyunca birlikte şan ve dans eğitimleri aldık. Yarışmanın formatında başlangıçta girlband (kız grubu) ve boyband (erkek grubu) olmak üzere iki ayrı grup oluşturulacağı söylenmişti. Karma bir grup olacağını ise yarışmanın finaline gelene kadar hiçbirimiz bilmiyorduk. Bu nedenle KARM6’nın kurulması bizim için de bir sürpriz oldu. Ama iyi ki böyle olmuş! Ezgi ve Cem Suha zaten İstanbul’da yaşıyordu; Erdeniz Adana’dan, Özlem İzmir’den, Adilcan Sakarya’dan, Ada ise Denizli’den yarışmaya katıldı.

* Önceden tanışmıyordunuz yani...

- Grup üyelerinin büyük çoğunluğu yarışmada tanıştı. Sadece Adilcan ve Özlem daha önceden tanışıyordu ve birlikte aldıkları kararla Metronom Akademi’ye katıldılar. Yani hepimizin hikâyesi farklı şehirlerde başladı, Metronom Akademi’de kesişti. Başlangıçta birbirini hiç tanımayan 6 kişi olarak çıktığımız bu yolculuk, zamanla güçlü bir arkadaşlığa ve müzikal birlikteliğe dönüştü. Ve sonunda hepimizi bir araya getiren KARM6 ortaya çıktı.

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* Grubun adı neden KARM6?

- Grup üyelerimiz açıklandıktan sonra ismimizin ne olabileceği üzerine düşünmeye başladık. Bir gün Metronom Akademi yarışmasının yapımcısı Tolga Bey (Aykut) yanımıza gelip “İsminiz Karma olsun” dedi. Zaten 3 kadın ve 3 erkekten oluşan grubumuz için “Karma” ismi bize hem çok tatlı hem de anlamlı geldi. 6 kişi olduğumuz için de ismi KARM6 olarak netleştirdik.

* Bireysel olarak ne zamandan beri müzikle ilgileniyorsunuz?

- Erdeniz: Çocukluğumdan beri müzikle iç içeyim. Evde, okulda, hayatımın her alanında şarkı söylemek benim için en doğal ifade biçimiydi.

- Ezgi: Annem müzik öğretmeni olduğu için müzikle büyüdüm. Zamanla kendi hayallerimin peşinden giderek ben de müzik öğretmeni oldum. Şimdi ise hayallerimi tam anlamıyla gerçekleştirdiğimi hissediyorum. KARM6’nın bir parçası olmak ve müziği birlikte üretmek benim için çok özel; artık KARM6 benim ailem.

- Ada: 6 yaşımdan beri profesyonel müzik eğitimi alıyorum ve eğitim hayatımı da müzik üzerine sürdürüyorum. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimime devam ediyorum.

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- Özlem: Ailem beni küçük yaşlardan itibaren dans ve müzikle büyüttü. 18 yaşıma kadar bu alanlarda eğitim aldım, sonrasında ise yarışmalara katılarak yaptığım işi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefledim. Şimdi ise KARM6’nın müzikal temellerine ve birlikte ortaya koyduğumuz işe çok güveniyorum.

- Cem Suha: 17 yaşımdan beri dans ediyor ve sahne alıyorum; dolayısıyla ruhumu da hep sanatla şekillendirdim. Yıllarca performer ve DJ olarak müzik dünyasının içinde yer aldım. Şimdi ise KARM6’da sadece sahne alan biri değil, kendi müziğimizi ve sound’umuzu şekillendiren ekibin de bir parçasıyım.

- Adilcan: Müzikle çocukluk yaşlarımda tanıştım ve rap müzikle başladım. Lise yıllarımda enstrümanlara merak sardım. Pandemi döneminde ise müziğe çok daha yoğun bir şekilde yöneldim; bazı platformlarda müzik üretmeye ve kendimi geliştirmeye devam ettim. Bu süreçte müziğin görünmeyen ama bence en önemli alanlarından biri olan müzik teknolojisiyle tanıştım. Sözler yazdım, besteler yaptım ve müziğin üretim tarafını da öğrenmeye başladım. Pandeminin ardından sokak müzisyenliği yapmaya başladım ve kendi sesimi ilk kez gerçekten sokakta, insanlarla buluştuğunda duydum. Güncel olarak da susmadan şarkı söylemeye devam ediyorum.

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HEDEFİMİZ GLOBAL SAHNELER

* Müziğinizi nasıl tanımlarsınız?

- KARM6’yı tek bir müzik türüyle sınırlamak pek mümkün değil. Grubun içindeki her bireyin farklı bir yaratıcı dünyası var ve biz bu farklılıkları ortak bir potada buluşturmayı seviyoruz. Bu yüzden tek bir tarza sıkışmak yerine geniş bir müzikal spektrumda hareket ediyoruz. Müziğimiz sürekli dönüşebiliyor ama KARM6 enerjisi her zaman içinde kalıyor. Bence bizi tanımlayan şey de tam olarak bu: Sınırları olan bir tarz değil, sınırları zorlayan ortak bir yaratıcı enerji.

* Kariyerinizde hedefleriniz neler?

- KARM6 olarak kariyerimizdeki en büyük hedefimiz, müziğimizi ve performansımızı yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, global sahnelerde de en güçlü şekilde sergilemek. Coachella gibi dünyanın en önemli festivallerinde yer almayı ve Philippine Arena gibi devasa arenalarda sahne alarak izleyicilerimizle buluşmayı hayal ediyoruz. Yolun henüz çok başındayız ama disiplinimiz ve tutkumuzla müziğimizi evrensel bir dille daha geniş kitlelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

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MANİFEST İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

* Manifest ve Crush grupları günümüzün en popülerleri arasında yer alıyor. Siz nasıl buluyorsunuz?

- Manifest, Crush ve bu yeni dönemde müzik üreten diğer tüm grupları çok başarılı buluyoruz. Birçoğuyla iletişim halindeyiz ve birbirimizi sürekli destekliyoruz. Türkçe pop müziğin bu yeni döneminde aramızda oluşan dayanışma ve birbirimize omuz verme hali bizim için gerçekten çok kıymetli. Rekabetten çok birbirimizi beslediğimiz, desteklediğimiz ve hep birlikte büyüdüğümüz güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz. Hepimizin kendi rengini ortaya koyduğu bu dönemin Türkçe müzik adına çok heyecan verici olduğuna inanıyoruz.

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* Sahneye çıkmadan önce yaptığınız bir totem var mı?

- Hepimiz adına hazırlanmış bir cevşenimiz var ve sahneye çıkarken mutlaka içimizden biri onu yanında taşıyor. Bu bizim için manevi olarak çok güzel bir totem haline geldi. Bunun dışında her sahne öncesinde altımızın da bir arada ve baş başa kalabileceği özel bir alan yaratıyoruz. Birbirimizi motive ediyor, enerjimizi yükseltiyor ve sahneye çıkmadan önce birbirimize güç veriyoruz. Sonrasında da hep birlikte o enerjiyle sahneye çıkıyoruz.