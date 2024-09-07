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Sinemaya rekor destek

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Sinema#Sinemaya Destek
Sinemaya rekor destek
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 08:48

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağlandığını duyurdu.

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 Bu destek ile 2024 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarının 284 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 5’ini ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, 13’ünü ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, 3’ünü ‘Ortak Yapım’ ve birini de ‘Çekim Sonrası’ türlerindeki projeler oluşturdu. Bakanlığın desteklediği projeler arasında yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Ölüleri Yakma Cemiyeti’ ile yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstleneceği ‘Mavi Kuş’ adlı projesi yer aldı.

YÜZDE 95 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında yapımlara toplam 145 milyon 474 bin lira destek sağlamıştı. Bakanlığın sinema sektörüne verdiği destekler, 2024 yılında yaklaşık iki kat artarak 284 milyon 241 bin liraya ulaştı.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Sinema#Sinemaya Destek

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