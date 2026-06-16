SinemanÄ±n parlak yÄ±ldÄ±zÄ±yken aÅŸk uÄŸruna bir kÃ¶ye gelin olmuÅŸtu... Onun filmi yolun yarÄ±sÄ±nda bitti

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Yine de bazÄ± Ã¶lÃ¼mler gerÃ§ekten Ã§ok erken ve beklenmedik zamanda gelir...

Ã–yle ki geride kalanlar, bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§en kiÅŸiyle herhangi bir kan baÄŸlarÄ± ya da arkadaÅŸlÄ±k baÄŸlarÄ± olmasa bile erkenden gideni yÃ¼rek sÄ±zÄ±sÄ±yla hatÄ±rlar.

EÄŸer dÃ¼nyaya veda eden kiÅŸi bir Ã¼nlÃ¼yse o zaman bu sÄ±zÄ± milyonlarÄ±n kalbine yayÄ±lÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o Ã¼nlÃ¼, belli bir kuÅŸak iÃ§in kendi genÃ§liÄŸinin simgesidir aynÄ± zamanda.

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Belki ilk aÅŸkÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda onun bir filmini izlemiÅŸtir, konserine gitmiÅŸtir.

Ä°ÅŸte bÃ¶yle bir Ã¼nlÃ¼yÃ¼ hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z ÅŸimdi.

HAYATA TUTUNSAYDI 17 HAZÄ°RAN GÃœNÃœ YENÄ° YAÅžINI KUTLAYACAKTI

EÄŸer yaÅŸasaydÄ± 17 Haziran gÃ¼nÃ¼ yeni yaÅŸÄ±na girecekti. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor olacaktÄ±. Belki evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸacaktÄ±. Ama Ã¶yle olmadÄ±.

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Daha 35 yaÅŸÄ±nda, yani ÅŸairin "yolun yarÄ±sÄ±" dediÄŸi bir Ã§aÄŸda bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti.

Bu Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Derya ArbaÅŸ.

TÃ¼rkiye'nin eski gÃ¼zellik kraliÃ§elerinden Zerrin ArbaÅŸ ile KÄ±zÄ±lderili oyuncu Dehl Berti'nin kÄ±zÄ±, TÃ¼rk resim sanatÄ±nÄ±n ustalarÄ±ndan Avni ArbaÅŸ'Ä±n torunu...

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OYUNCULUÄžA Ã‡OCUKKEN BAÅžLADI

1980'li ve 90'lÄ± yÄ±llarda TÃ¼rk sinemasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran nice filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Derya ArbaÅŸ.

Daha Ã§ocuk yaÅŸÄ±ndayken, Battal Gazi'nin OÄŸlu adlÄ± filmde annesi Zerrin ArbaÅŸ'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã§ocukluÄŸunu canlandÄ±rdÄ±.

Annesi TÃ¼rk babasÄ±yla KÄ±zÄ±lderili Dehl Berti'ydiâ€¦ Bu kÃ¼Ã§Ã¼k sinema deneyiminin ardÄ±ndan yine ABD'ye gitti.

17 yaÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde KuyucaklÄ± Yusuf filminde baÅŸrol oynadÄ±. Ä°ÅŸte bu film onun kariyeri iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. ArdÄ±ndan birÃ§ok baÅŸka yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Ã‡ocuk yaÅŸta Battal Gazi'nin OÄŸlu filminde annesinin oynadÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã§ocukluÄŸunu canlandÄ±rdÄ± ArbaÅŸ.





Bundan bir sÃ¼re sonra kendisinin baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± KuyucaklÄ± Yusuf geldi.





FÄ°LM Ã‡EKÄ°MÄ°NE GÄ°TTÄ°ÄžÄ° AÄžRI'DA AÅžIK OLUP EVLENDÄ°

OyunculuÄŸu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren sÃ¼rpriz yaÅŸadÄ±.

Dilan adlÄ± filmi Ã§ekerken AÄŸrÄ±'da Nihat Polat ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Bir anda herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar verdi ve 1986 bitmek Ã¼zereyken onunla gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde evlendi.

ÃœÃ§ yÄ±l sÃ¼ren evliliÄŸi boyunca sinema sanatÄ±ndan da film setlerinden de uzaklaÅŸtÄ±. Sanki hiÃ§ kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§memiÅŸ gibi bir hayat sÃ¼rdÃ¼.

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Ama farklÄ± geÃ§miÅŸlerden gelen Derya ArbaÅŸ ile Nihat Polat'Ä±n evliliÄŸi Ã§ok da uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. 1989'da boÅŸandÄ±lar. BoÅŸanmaya, aralarÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n neden olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Derya ArbaÅŸ'Ä±n, Nihat Polat ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu evliliÄŸin, yÄ±llar sonra ekrana gelen AsmalÄ± Konak dizisine de esin kaynaÄŸÄ± olduÄŸu konuÅŸuldu bir dÃ¶nem.





EFSANE FÄ°LMÄ°N YENÄ° YORUMUNUN SEÃ‡MELERÄ°NE KATILDI

ABD'de resim ve heykel eÄŸitimi alan Derya ArbaÅŸ, 1992 yÄ±lÄ±nda bir Hollywood klasiÄŸi olan RÃ¼zgar Gibi GeÃ§ti'nin (Gone With The Wind) filminin devamÄ± olmasÄ± planlanan Scarlett'Ä±n seÃ§melerine katÄ±ldÄ±.

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Bir Scarlett AranÄ±yor adlÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n TÃ¼rkiye elemelerinde gÃ¼Ã§lÃ¼ rakiplerini geride bÄ±rakarak elemeyi geÃ§ti. Sonra ABD'ye gitti aynÄ± proje iÃ§in.

Oradaki finalde ilk Ã¼Ã§e girmeyi baÅŸardÄ±. Fakat proje iptal edildi ve bir mini dizi olarak Ã§ekildi.

BÄ°R AYAÄžI ABD'DE BÄ°R AYAÄžI TÃœRKÄ°YE'DE YAÅžADI

Derya ArbaÅŸ hayatÄ±nÄ±, bir ayaÄŸÄ± ABD'de bir ayaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1994 yÄ±lÄ±nda yÃ¶netmenliÄŸini AtÄ±f YÄ±lmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Gece, Melek ve Bizim Ã‡ocuklar filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ã‡ekimler bitince yine ABD'ye dÃ¶ndÃ¼....

Ä°ki yÄ±l sonra bu kez Ã‡Ä±lgÄ±n Badiler filmi iÃ§in TÃ¼rkiye'de aldÄ± soluÄŸu. Bir yÄ±l sonra da ABD'de Hang Your Dog In The Wind filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Derya ArbaÅŸ, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yine TÃ¼rkiye'de Kerem AlÄ±ÅŸÄ±k ile birlikte GÃ¼nah adlÄ± dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

DEDESÄ°NDEN BÄ°RKAÃ‡ GÃœN SONRA O DA HAYATA VEDA ETTÄ°

ArbaÅŸ, 2003 yÄ±lÄ±nÄ±n 16 Ekim gÃ¼nÃ¼ dedesi Ã¼nlÃ¼ ressam Avni ArbaÅŸ'Ä± kaybetti. Onun cenaze tÃ¶renine katÄ±lmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldi. DÃ¶rt gÃ¼n sonra da ABD'deki evine dÃ¶ndÃ¼.

AslÄ±nda bambaÅŸka bir planÄ± vardÄ±. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶necek ve dedesinin evine yerleÅŸecekti. Ama olmadÄ±... 22 Ekim'de geÃ§irdiÄŸi bir kalp krizi nedeniyle hayata veda etti....

Son yolculuÄŸuna ilk olarak ABD'de babasÄ±nÄ±n mensup olduÄŸu KÄ±zÄ±lderili toplumunun geleneklerine gÃ¶re uÄŸurlandÄ±. ArdÄ±ndan bir tÃ¶ren de TÃ¼rkiye'de yapÄ±ldÄ±.

ArbaÅŸ'Ä±n babasÄ± Dehl Berti, KÄ±zÄ±lderili bir oyuncuydu.Â

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