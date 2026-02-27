SinemanÄ±n en sert yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi... TorunlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce pamuk gibi oldu... Dede, gel resim Ã§izelim

Haberin DevamÄ±

Bu durumda, gencecik yaÅŸlarÄ±nda ilgilenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± vÃ¼cut geliÅŸtirme sporunun etkisi de yadsÄ±namaz elbette.

Ama iÅŸte yÄ±llar akÄ±p gitti ve onun da saÃ§Ä± sakalÄ± aÄŸardÄ±... YaÅŸÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± aldÄ±.

Åžimdi tam da kendisiyle yaÅŸÄ±t milyonlarca kiÅŸi gibi gerÃ§ek huzuru ve mutluluÄŸu boy boy torunlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda buluyor.

'TERMÄ°NATÃ–R DEDE'

Bu sÄ±cak Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Arnold Schwarzengger.

Yani o TerminatÃ¶r serisiyle yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan, kariyeri boyunca nice karaktere kamera karÅŸÄ±sÄ±nda hayat veren Ã¼nlÃ¼ oyuncu. 78 yaÅŸÄ±ndaki Schwarzenegger, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda bir hayat yaÅŸadÄ± bu zamana kadar.

Tam olarak emekli deÄŸilse bile yine de eskisine oranla biraz daha kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmiÅŸ durumda.

Onun kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda yaptÄ±klarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± da Maria Shriver ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine sosyal medya sayfasÄ±ndan gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.





EN TATLI ANLAR

Oyuncu Chris Pratt ile evli olan 36 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Katherine yine benzer bir adÄ±m attÄ±.

"En tatlÄ± anlar" mesajÄ±yla birlikte paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dizi fotoÄŸraf arasÄ±nda babasÄ± Arnold'Ä±n kÄ±zlarÄ±yla birlikte resim Ã§izip pastel boyayla boyadÄ±ÄŸÄ± anlarda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de yer aldÄ±.

O karede Arnold, torunlarÄ±, yani Katherine ile Chris'in kÄ±zlarÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Lyla ve 3 yaÅŸÄ±ndaki Eloise ile birlikte bir masada oturuyor.

Dede ile torunlarÄ± Ã¶nlerindeki beyaz kaÄŸÄ±tlara resim Ã§izip hep birlikte boyuyorlar.

Â

O GÃ–RÃœNTÃœYE YORUM YAÄžDI

Katherine Schwarzenegger'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da yorum geldi.

Bir takipÃ§isi "Vay canÄ±na! Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z Baba Terminator ile birlikte boyama yapÄ±yor!" diye yazdÄ±.Â

Bir baÅŸka takipÃ§isi ise "KÄ±zlarÄ±n dedeleriyle birlikte resim yapmasÄ±na bayÄ±lÄ±yorum, Ã§ok gÃ¼zel bir an" diye ekledi .Â

BirÃ§ok takipÃ§isi Katherine'in paylaÅŸÄ±mÄ±na "Â BabanÄ±zÄ±n torunlarÄ±yla resim yaparak baÄŸ kurmasÄ±na bayÄ±lÄ±yorum. Birlikte Ã§ok gÃ¼zeller" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.





TORUNLARLA Ä°LGÄ°LENMEK ONA KOLAY GELÄ°YORÂ

Arnold Schwarzenegger de daha Ã¶nce torunlarÄ±yla birlikte vakit geÃ§irmekten ne kadar hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti zaten.

Bununla da yetinmeyip baba olmak ile bÃ¼yÃ¼kbaba olmak arasÄ±ndaki farklarÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuk olduÄŸu Jimmy Kimmel'Ä±n programÄ±nda "Size bir ÅŸey sÃ¶yleyeyim: BÃ¼yÃ¼kbaba olmak Ã§ok kolay. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eve geliyorlar, Lyla ile bir iki saat oynuyorsunuz, onu ata bindiriyorum, kÃ¶pekle oynuyorum ve iki saat sonra gidiyorlar. Bitti. MuhteÅŸem bir ÅŸey, size sÃ¶yleyeyim" diye konuÅŸtu.

Bu arada kÄ±zÄ± Katherine de aslÄ±nda Arnold'un ne kadar sert ve dediÄŸim dedik bir baba olduÄŸunu ve Ã§ocukken hem kendisine hem kardeÅŸlerine disiplin duygusunu nasÄ±l aÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.





Arnold Schwarzenegger ile eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä±n dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var. Bunlardan sadece Chris Pratt ile evli olan en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Katherine'in Ã§ocuÄŸu var ÅŸimdilik. YÄ±ldÄ±z, sÄ±k sÄ±k ikisi kÄ±z biri erkek Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k torunuyla vakit geÃ§iriyor.Â

Â

Ã‡OK KATI BÄ°R BABAYDI

Oyuncu Chris Pratt ile evli olan Katherine, babasÄ± Arnold'un, kendilerini Ã§ocukken Ã§ok katÄ± bir disiplinle bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Katherine, Hoda Kotb'un Making Space adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Orada da babasÄ±nÄ±n Ã§ok katÄ± kurallara sahip olduÄŸunu, eÄŸer uymazlarsa bunun sonuÃ§larÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Katherine Schwarzenegger "Babam Ã§ok katÄ±ydÄ±... Ev iÅŸlerine Ã§ok Ã¶nem verirdi. Her sabah yataÄŸÄ±mÄ±zÄ± toplamak, Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kirliye atmak ya da yÄ±kamak, perdeleri aÃ§mak, Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek, banyolarÄ±mÄ±zÄ± temizleme ve kÄ±yafetlerimizi toplamak zorundaydÄ±k" dedi.

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Katherine, eÄŸer bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapmazlarsa babalarÄ± Arnold'un gayet sert bir karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini de saklamadÄ±.





DAÄžINIK BIRAKTIKLARINDA EÅžYALARI ATEÅžE ATIP YAKARDI

GenÃ§ kadÄ±n "EÄŸer eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± ortada bÄ±rakÄ±rsak babam hepsini ateÅŸe atardÄ±" dedi. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Babam 'BunlarÄ± toplamadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re demek Ã¶nemsemiyordum. Sorumluluk sahibi olmalÄ±sÄ±nÄ±z' derdi."

Katherine, bir keresinde kurutucudaki Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± makineden Ã§Ä±karmadan bir okul etkinliÄŸine gittiÄŸi gÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rladÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Arnold gidip onu etkinliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerden aldÄ± ve eve gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. SonuÃ§ta Katherine de Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± kurutucudan Ã§Ä±kardÄ±.

O dÃ¶nemde babasÄ±na Ã§ok sinirlendiÄŸini gizlemedi Katherine. Ama kendisi de Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olduktan sonra aslÄ±nda babasÄ±nÄ±n yÃ¶ntemlerinin ne kadar yararlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

'BEN DE Ã‡OCUKLARIMA AYNISINI YAPACAÄžIM': Chris Pratt ile evliliÄŸinden iki kÄ±z bir erkek Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunan Katherine "Ben de Ã§ocuklarÄ±ma aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±m. Yani her ÅŸey bir dÃ¶ngÃ¼ye giriyor" diye konuÅŸtu.

Arnold Schwarzenegger'Ä±n eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'dan dört çocuÄŸu bulunuyor. KarÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± Mildred Baeana'dan da bir evlilik dÄ±ÅŸÄ± oÄŸlu var.

Â