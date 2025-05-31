Sinemanın efsane yıldızına altıncı torun geliyor: Annem bu elbiseyi bana hamileyken giymişti!

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Eastwood'un Frances Fisher ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Francesca ikinci bebeğine hamile olduğunu açıkladı.

31 yaşındaki Francesca Eastwood, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarında karnının giderek büyüdüğünü de gözler önüne serdi. Francesca, paylaşımında ilginç bir ayrıntıya da dikkat çekti.

ANNESİNİN HAMİLEYKEN GİYDİĞİ ELBİSEYLE POZ VERDİ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan genç kadın üzerindeki elbiseyi, annesinin de kendisine hamileyken giydiğini hatırlattı.

Francesca Eastwood'un paylaşımında yer verdiği pozlardan birinde de yanında küçük oğlu bisküvi yerken görülüyor.

Alexander Wraith ile birlikte olan Francesca Eastwood, ilk çocuğunu 2018 yılında dünyaya getirmişti.

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Bu arada bir hatırlatma yapalım... Clint Eastwood'un farklı ilişki ve evliliklerinden toplam 8 tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan da beş tane torun sahibi oldu şimdiye kadar.

Francesca'nın dünyaya getireceği bu ikinci bebeğiyle birlikte de torun sayısı altıya çıkacak.

Frances Fisher, kızı Francesca'ya hamileyken Clint Eastwood ile birlikte katıldığı Cannes Film Festivali'nde o beyaz elbiseyi giymişti. O gün kırmızı halıda eski çift, Fransız yıldız Catherine Deneuve ile birlikte poz vermişti.





SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAMAKLA SUÇLANMIŞTI

Aslında Francesca'nın verdiği hamilelik haberinin zamanlaması da ilginç. Genç kadın geçen yılın ekim ayında sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Sevgilisiyle yaşadığı tartışma aile içi şiddete dönüşünce olaya polis karıştı. Erkek arkadaşı polise yaptığı başvuruda Francesca'nın uyguladığı şiddet nedeniyse bedeninde yaralar oluştuğunu ileri sürdü.

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Gözaltına alınan genç kadın 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Sinemanın yaşayan efsanelerinden Clint Eastwood'un sekiz tane çocuğu var. Bu yeni bebekle birlikte torun sayısı da altıya çıkacak.