Sinemanın efsane ismi hayata gözlerini yumdu… Ömrünce hasret çekti… Mirasını bırakacağı bir evlat sahibi olamadı

The Godfather ve Apocalypse Now gibi sinema tarihine geçen birçok filmde rol alan, 70 yıldan fazla sürdürdüğü kariyerinde sayısız başarıya imza atan efsane aktör Robert Duvall 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SİNEMANIN BÜYÜK EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncunun ölüm haberini geride bıraktığı eşi Luciana Pedraza verdi. Luciana Pedraza, eşi Robert Duvall’in 15 Şubat'ta "evinde huzur içinde" öldüğünü duyurdu.

Robert Duvall uzun ve başarılı kariyeri sayesinde adını sinema tarihine altın harflerle yazdırmış bir oyuncuydu. Ondan geriye sayısız film ve unutulmaz roller kalsa da efsane oyuncu soyadını taşıyıp mirasını yaşayacak bir çocuk sahibi olamadan bu dünyadan ayrıldı.

Özel hayatını çok göz önünde yaşamamış olsa da bu konudaki özlemini daha önce dile getirmiş olan oyuncunun ömrü boyunca taşıdığı evlat hasreti de ölümüyle birlikte bir kez daha gündeme geldi.

DÖRT KEZ EVLENDİ, ÇOK İSTESE DE HİÇ ÇOCUĞU OLMADI

Robert Duvall dört kez evlenmiş ve her evliliğinde çocuk sahibi olmayı çok istemiş olmasına rağmen bir türlü bir çocuğu olmamıştı.

Usta oyuncu bu özlemini yıllar önce verdiği bir röportajında dile getirmiş ve “Çok istedim ama çok denesem de çocuğum olmadı, sanırım kusur bendeydi” demişti.

2007’de, ölürken de baş ucunda olan son eşi Luciana Pedraza’yla evlendikten sonra verdiği bu röportajda “Eşimle evlat edinmeyi konuşuyoruz, henüz bu konuda karar veremedik” diyen Robert Duvall evlat edinme seçeneğini de gerçekleştirmeyince evlat hasretini dindirememiş oldu.

GENÇ EŞİNİN BABASIYLA YAŞADIĞI KOMİK ANIYI ANLATMIŞTI

Robert Duvall aynı röportajda eşinin babasıyla tanışmasından ve aralarındaki kırk yıllık yaş farkı nedeniyle işlerin biraz garip bir hal almasından da bahsetmişti.

"Eşimin babasıyla tanıştığımda, sana 'baba' mı yoksa 'oğul' mu diyeceğimi bilemedim!" diyen usta oyuncuyu yakından tanıyanlar onu "Bobby, çocuk sahibi olmamaktan sık sık bahsetmezdi çünkü zamanını mesleğine, evliliklerine ve sadece hayatı yaşamaya ayırırdı. Geçmişte bunun mümkün olmadığını söylemişti, ancak bunu bir pişmanlık olarak düşünmedi.” sözleriyle anlatmıştı.

Efsane oyuncu son eşi olan Luciana Pedraza’yla 1997'den beri birlikteydi. Çift Arjantin’de bir tesadüf sonucu tanışmış ve bu karşılaşma 2005’te nikah masasına taşınmıştı.

BİR TESADÜFLE BAŞLAYAN SON AŞKI ÖLÜMÜNE KADAR SÜRDÜ

O gün bir çiçekçiye gitmek için yola çıkan ancak dükkan kapalı olduğu için yanındaki pastaneye adım atan usta aktör burada karşılaştığı Luciana Pedraza’ya görür görmez vurulacak ve ömrünün son 21 yılını onunla baş başa geçirecekti.

Luciana Pedraza eşini kaybettiğini duyurduğu paylaşımında “Dün sevgili eşim, kıymetli dostum ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, evinde, sevgiyle çevrili olarak huzur içinde vefat etti.” diye yazdı ve ardından da ona olan aşkını satılara döktü:

"O SİZİN İÇİN EFSANE BİR OYUNCU, BENİM İÇİN İSE HER ŞEY DEMEKTİ"

“Dünya için o, Oscar ödüllü bir oyuncu, yönetmen ve hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi. Mesleğine olan tutkusu, oynadığı karakterlere, harika bir yemeğe ve sohbet ortamına duyduğu derin sevgiyle eşleşiyordu. Bob, birçok rolünün her birinde, karakterlerine ve temsil ettikleri insan ruhunun gerçeğine her şeyini verdi. Böylece, hepimize kalıcı ve unutulmaz bir şey bıraktı. Bob'a yıllarca gösterdiğiniz destek ve bize bu zamanı ve mahremiyeti vererek geride bıraktığı anıları kutlamamıza olanak sağladığınız için teşekkür ederiz.”

Robert Duvall 95’inci yaş gününü 5 Ocak'ta kutlamış, eşi Luciana da bu özel gün için ona birbirinden özel anılarla dolu bir video hazırlamıştı.

Usta aktör bu videoyu 4 Ocak'ta Facebook sayfasında “Luciana, yarınki büyük 95. yaş günüm için beni bu harika doğum günü videosuyla şaşırttı! Bunca yıldır verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim.” sözleriyle paylaşmıştı.

Robert Duvall ilk eşi Barbara Benjamin'le 1962 yapımı To Kill A Mockingbird filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Çift 1964'ten 1975'e kadar evli kaldılar.

İkinci eşi Gail Youngs'du ve bu evlilik de 4 yıl sürdü ve 1986’da bitti.

Duvall'ın dansçı Sharon Brophy ile yaptığı üçüncü evliliği de 1991’den 1995’e kadar sürdü.

UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI, ÖMRÜNÜN 70 YILINI MESLEĞİNE VERDİ

Usta aktör en çok, The Godfather serisinde Al Pacino ve Marlon Brando'nun karşısında canlandırdığı, Corleone ailesinin danışmanı ve avukatı Tom Hagen rolüyle tanınıyordu.

Apocalypse Now ve The Great Santini gibi yapımlarla da hafızlara kazınan Duvall 1984'te Tender Mercies filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında ilk ve tek Oscar'ını kazandı.

Döneminin en yetenekli oyuncularından biri kabul edilen The Great Santini (1981), The Apostle (1988), A Civil Action (1999) ve The Judge (2015) filmleriyle toplam altı kez Oscar’a aday gösterildi.

San Diego doğumlu oyuncu, yetmiş yılı aşkın bir süre oyunculuk yaptı.