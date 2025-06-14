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Sinema filminde buluşacaklar

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#Haluk Bilginer#Feyyaz Yiğit#Mert Baykal
Sinema filminde buluşacaklar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 07:42

USTA oyuncu Haluk Bilginer ve son yıllarda dikkat çekici projelere imza atan Feyyaz Yiğit sinema filminde buluşuyor.

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İki oyuncunun başrolü paylaşacağı yapımın çekimlerine cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında başlanacak.

Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak.

Yapımcılığını NuLook Production şirketiyle Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği, 14 Kasım’da seyirciyle buluşması planlanan film, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.

Daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye keyifli bir sinema deneyimi yaşatıyor.

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#Haluk Bilginer#Feyyaz Yiğit#Mert Baykal

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