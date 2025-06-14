Sinema filminde buluşacaklar

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İki oyuncunun başrolü paylaşacağı yapımın çekimlerine cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında başlanacak.

Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak.

Yapımcılığını NuLook Production şirketiyle Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği, 14 Kasım’da seyirciyle buluşması planlanan film, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.

Daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye keyifli bir sinema deneyimi yaşatıyor.