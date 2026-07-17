Sinema dünyasının acı kaybı: 'Güvercinli kadın' öldü

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81 yaşında bu dünyadan göçüp giden Fricker'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilgisi ailesi tarafından yapılan açıklamada yer aldı.

Oscar ödüllü Brenda Fricker'ın hayata vedasını menajeri de doğruladı. Yapılan açıklamada usta oyuncunun Dublin'deki evinde son nefesini verdiği belirtildi.

Menajeri açıklamasında "Büyük bir üzüntüyle, sevgili oyuncu Brenda Fricker’ın 81 yaşında Dublin’de huzur içinde aramızdan ayrıldığını paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında "Onun gibisini bir daha göremeyeceğiz ve dünyamız onun yokluğuyla daha eksik bir yer haline geldi. Onu tanımak, sevmek ve birlikte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Brenda her zaman kalbimde ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız sinema ve televizyon hayranının kalbinde yaşamaya devam edecek" satırları yer aldı.

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1945 yılında İrlanda, Dublin'de dünyaya gelen Brenda Fricker, oyunculuk kariyerinden önce gazetecilik yaptı.

The Irish Times gazetesinde kültür sanat editörünün asistanı olarak çalışan Fricker, 1964 tarihli Of Human Bondage ile oyunculuğa adım attı. Sonrasında da çeşitli tiyatro oyunları ile TV dizilerinde rol aldı.

Oyuncu, özellikle “Casualty” dizisinde dört yıl boyunca canlandırdığı Megan Roach karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Fricker ilerleyen yıllarda bu role yeniden hayat vermeyi sürdürdü.

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Brenda Fricker 'ın kariyerindeki dönüm noktası, 1989 yapımı My Left Foot ( Sol Ayağım ) oldu. Filmde hayat verdiği Bridget Fagan Brown karakteriyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Fricker, aynı rolle Altın Küre'ye de aday gösterildi.

Fricker bu filmde Daniel Day Lewis ile birlikte rol aldı. Yapım, her ikisine de Oscar ödülü getirdi.

Fricker, 1992 yılında vizyona giren Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayboldu filminde Central Park'ta yaşayan Güvercinli Kadın karakterini canlandırdı.

Filmde yıldız oyuncu Macaulay Culkin ile paylaştığı duygusal sahneler, yıllar içinde serinin en sevilen anları arasında gösterildi.

Bu filmde oynadığı Güvercinli Kadın., 1990'lar sinemasının en unutulmaz yan karakterlerinden biri olarak tarihte yerini aldı.