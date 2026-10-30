Sinema dünyasından bir yıldız kaydı… Uzay Yolu efsanesi Patrick Stewart hayatını kaybetti

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Alzheimer ve demans hastası olan 86 yaşındaki oyuncu dün Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Stewart'ın ölüm haberi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Stewart 60 yıllık kariyeri boyunca, Shakespeare ve Dickens eserlerinden Uzay Yolu ve X-Men'e pek çok rolle anıldı.

Haberin duyulmasının ardından sinema dünyasından Patrick Stewart’la çalışmış çok sayıda ünlü dostu taziye mesajları paylaştı.

X-Men'deki rol arkadaşı Hugh Jackman, Stewart'ı "gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri" olarak andı.

Patrick Stewart, başarılarla dolu kariyeri boyunca çok sayıda Emmy ve Altın Küre ödülünün yanı sıra Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından verilen şövalyelik unvanını da kazandı.

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Patrick Hewes Stewart, 13 Temmuz 1940'ta İngiltere'deki Yorkshire'ın West Riding bölgesindeki Mirfield kasabasında doğdu. Annesi Gladys bir tekstil işçisiydi. Amatör tiyatro faaliyetlerinde yer alıyor ve üç oğlunu da bunlara katılmaları için teşvik ediyordu.

Babası Alfred ise II. Dünya Savaşı'nda yaşadıkları yüzünden ruh sağlığında derin izler kalmış olan eski bir Paraşüt Alayı Başçavuşuydu.

Patrick Stewart yıllar sonra onu "Babam çok etkileyici bir insandı" diye hatırlayacaktı.

Genç Patrick'in tiyatro sevgisi okul yıllarında, öğretmenlerinden birinin onu Shakespeare ile tanıştırması ve sahneye çıkması için teşvik etmesiyle başladı. İlk halka açık performansını yerel bir kilisede sahnelenen Cinderella (Külkedisi) oyununda gerçekleştirdi.

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15 yaşında okulu bıraktı ve sonunda Dewsbury Reporter gazetesinde muhabir ve ölüm ilanları yazarı olarak işe başladı. Aynı zamanda yeni yeni gelişmekte olan yerel tiyatro çevresine de büyük bir hevesle katıldı.

O günlerini "Shakespeare'i ezbere okurdum. Bu uzun konuşmaların hepsini öğrenmiştim" şeklinde anıyordu.

1966’da Bristol Old Vic'te kazandığı bursun ardından katıldığı Royal Shakespeare Company'de profesyonel oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. 1967’de ise Coronation Street dizisinin bir bölümünde itfaiyeci rolüyle yer alarak televizyonda ilk kez göründü.

Kariyerinin dönüm noktası 1987 yılıydı… Yirmi yıl boyunca birçok televizyon rolünde yer aldıktan sonra, Star Trek dizisinde ve ardından gelen filmlerde Kaptan Jean-Luc Picard'ı canlandırmasıyla çıkış yaptı.

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Patrick Stewart 2000 yılından itibaren X-Men serisinde Profesör X rolünü oynadı. Uzun soluklu film serisinde Magneto rolünü üstlenen Ian McKellen, hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında Stewart’a en yakın isimlerden biri olacaktı…

İkili 2009’da Godot'yu Beklerken’de birlikte oynadı. Bu aynı zamanda Patrick Stewart’ın tiyatro sahnesine geri döndüğü oyun oldu.

50 yıldan fazla zaman önce ikisi de yolun başında gencecik oyuncularken Royal Shakespeare Company'de tanışan ve sonra da dostlukları bir ömür boyu süren ikili ünlüler dünyasının en özel dostluklarından birini yaşamıştı.

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Ian McKellen, yakın dostu Patrick Stewart’ın ölümünün ardından Instagram hesabı üzerinden duygu dolu bir veda mesajı paylaştı:

"Her şeyden önce Patrick, sonuna kadar sevdiği Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı. Bunu onun aksanlı sesinde, ne düşündüğünü ve hissettiğini size söylerken takındığı o sert dürüstlükte duyabilirdiniz. Yorkshirelıların yarım gerçeklerle ya da büyük meseleleri geçiştirmekle işi olmaz. O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu.