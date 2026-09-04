Sinema dünyasından acı haber... Roman kültürünün beyazperdedeki sesi yönetmen Tony Gatlif öldü

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Genellikle Roman kültürünü yansıtan filmleriyle tanınan Tony Gatlif, 2 Eylül'de hayata veda etti.
Gadjo Dilo, Vengo, Transylvania, Indignados gibi filmleriyle hafızalara kazınan Gatlif'in ailesi, ölümünü 4 Eylül'de doğruladı.
Sonradan Fransa'ya yerleşip Fransız vatandaşı olan Tony Gatlif, yönetmenliğin dışınd senaryo yazarlığı, oyunculuk ve yapımcılık gibi alanlarda da etkinlik gösteriyordu.
2008 yılında İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen Gatlif, Romanların yaşadığı Sulukule semtini de ziyaret etmişti.
Usta yönetmenTransylvanya filminde, 2020 yılında hayata veda eden Birol Ünel'le çalışmıştı.