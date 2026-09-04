×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sinema dünyasından acı haber... Roman kültürünün beyazperdedeki sesi yönetmen Tony Gatlif öldü

Güncelleme Tarihi:

#Tony Gatlif#Tony Gatlif Öldü#Birol Ünel
Sinema dünyasından acı haber... Roman kültürünün beyazperdedeki sesi yönetmen Tony Gatlif öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 12:50

Sinema dünyasını en kendine özgü yönetmenlerinden birini kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Genellikle Roman kültürünü yansıtan filmleriyle tanınan Tony Gatlif, 2 Eylül'de hayata veda etti.

Gadjo Dilo, Vengo, Transylvania, Indignados gibi filmleriyle hafızalara kazınan Gatlif'in ailesi, ölümünü 4 Eylül'de doğruladı.

Sinema dünyasından acı haber... Roman kültürünün beyazperdedeki sesi yönetmen Tony Gatlif öldü
Asıl adı Michel Dahmani olan Gatlif, 10 Eylül 1948'de Cezayir'de dünyaya geldi.

Sonradan Fransa'ya yerleşip Fransız vatandaşı olan Tony Gatlif, yönetmenliğin dışınd senaryo yazarlığı, oyunculuk ve yapımcılık gibi alanlarda da etkinlik gösteriyordu.

Sinema dünyasından acı haber... Roman kültürünün beyazperdedeki sesi yönetmen Tony Gatlif öldü
2004 yılında Cannes Film Festivali'nde Exils adlı filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan Gatlif, yönettiği yapımların müziklerini de genellikle kendisi yapıyordu.

Haberin Devamı

2008 yılında İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen Gatlif, Romanların yaşadığı Sulukule semtini de ziyaret etmişti.

Sinema dünyasından acı haber... Roman kültürünün beyazperdedeki sesi yönetmen Tony Gatlif öldü
Gatlif, Latcho Drom Gadjo Dilo, Vengo gibi yapımlara imza attı.

Usta yönetmenTransylvanya filminde, 2020 yılında hayata veda eden Birol Ünel'le çalışmıştı.

Gözden KaçmasınParke döşemeciliğinden sinema yıldızlığına...Sadece Türkiye değil dünya ona vuruldu... Tutkulu hayatı soğuk bir hastane odasında sona erdiParke döşemeciliğinden sinema yıldızlığına...Sadece Türkiye değil dünya ona 'vuruldu'... Tutkulu hayatı soğuk bir hastane odasında sona erdiHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tony Gatlif#Tony Gatlif Öldü#Birol Ünel

BAKMADAN GEÇME!