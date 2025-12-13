Sinema dünyasından acı haber geldi: Tam da yeni filmine hazırlanıyordu: Mavi gözlü 'kötü adam' hayata veda etti

Haberin Devamı

60 yaşındaki Greene'in New York'un Lower East Side bölgesinde yaşadığı apartman dairesinde cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Peter Greene'in menajeri Gregg Edwards acı haberi doğruladı. Polis yetkilileri de New York Post'a yaptıkları açıklamada Greene'in öğleden sonra 15:25 civarında evinde tepkisiz bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Peter Greene'in olay yerinde hayatını kaybettiği de polisin verdiği bilgiler arasında.

YENİ BİR PROJEYE BAŞLAYACAKTI

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz net değil. Ancak polisin açıklamasına göre ortada şüpheli bir durum yok.

Peter Greene, Ucuz Roman'ın yanı sıra Olağan Şüpheliler (Usual Suspects) Maske (The Mask) gibi filmlerde de kamera karşısına geçmişti. Oyuncu, genellikle kötü karakterlere hayat veriyordu.

Menajeri ve uzun süreli arkadaşı olan Gregg Edwards'ın verdiği bilgiye göre Peter Greene, önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte Mascots adlı yeni bir projeye başlamak üzereydi.

15 YAŞINDA EVDEN KAÇIP SOKAKLARDA YAŞADI

Peter Greene oyuncu oluncaya kadar hareketli bir hayat sürmüştü. 15 yaşında evinden kaçan Greene, bir süre New York'ta sokaklarda yaşadı. Bu arada bazı kötü alışkanlıklara da kapıldı.

1996 yılında kendi canına kıymaya çalışan Greene, sonra tedavi oldu.

Peter Greene, 1990'ların ortalarına kadar oyunculukla ilgilenmedi. İlk büyük çıkışını da Ucuz Roman filmindeki Zed rolüyle yaptı. Ardından da Maske'deki kötü karater Dorian Tyrell geldi.

Clean, Shaven filminde de şizofrenik Peter winter karakterini canlandırdı.

Olağan Şüpheliler filmindeki Redfoot karakteri de onun hafızalara kazınmasını sağladı.

Hiç evlenmeyen Greene'in çocuğu da yoktu.