×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Erdoğan#Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım#Oyuncu
Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:54

KÜLTÜR, sanat ve eğlence merkezi BKM, 30’uncu yılını sinema eleştirmeni Mehmet Açar ve Senem Erdine tarafından hazırlanan ‘Yönetmen Yılmaz Erdoğan: Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım’ kitabıyla kutluyor.

Haberin Devamı

Hazırlıkları yaklaşık 1 yıl süren proje; şair, yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen olarak çoklu yetenek kimliği taşıyan Yılmaz Erdoğan’ın 8 özel filminin etrafında şekilleniyor.

Nehir söyleşi tarzında hazırlanan kitap 2 ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölüm; Mehmet Açar’ın Yılmaz Erdoğan’la sinemaya, yönetmenliğe, filmlerine ve gelecekte çekmek istediği projelere yönelik söyleşiyi kapsıyor.

Kitabın ikinci kısmı, Yılmaz Erdoğan’ın kendi imzasını taşıyan filmleri ‘Vizontele’, ‘Vizontele Tuuba”, ‘Organize İşler’, ‘Neşeli Hayat’, ‘Kelebeğin Rüyası’, ‘Ekşi Elmalar’, ‘Tatlım Tatlım’ ve ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ hakkında Senem Erdine ile gerçekleştirdiği sohbeti ve Mehmet Açar’ın bu filmler üzerine yazdığı Yılmaz Erdoğan sineması analizlerini kapsıyor.

Haberin Devamı

Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Erdoğan#Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!