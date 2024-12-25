Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım

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Hazırlıkları yaklaşık 1 yıl süren proje; şair, yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen olarak çoklu yetenek kimliği taşıyan Yılmaz Erdoğan’ın 8 özel filminin etrafında şekilleniyor.

Nehir söyleşi tarzında hazırlanan kitap 2 ayrı bölümden oluşuyor. İlk bölüm; Mehmet Açar’ın Yılmaz Erdoğan’la sinemaya, yönetmenliğe, filmlerine ve gelecekte çekmek istediği projelere yönelik söyleşiyi kapsıyor.

Kitabın ikinci kısmı, Yılmaz Erdoğan’ın kendi imzasını taşıyan filmleri ‘Vizontele’, ‘Vizontele Tuuba”, ‘Organize İşler’, ‘Neşeli Hayat’, ‘Kelebeğin Rüyası’, ‘Ekşi Elmalar’, ‘Tatlım Tatlım’ ve ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ hakkında Senem Erdine ile gerçekleştirdiği sohbeti ve Mehmet Açar’ın bu filmler üzerine yazdığı Yılmaz Erdoğan sineması analizlerini kapsıyor.

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