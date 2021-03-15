Sinem Yıldız kimdir, mesleği ne?

Sinem Yıldız 03.03.1980 tarihinde İstanbul Bakırköy ' de doğdu. 5 yaşında bale ve tiyatro eğitimi almaya başladı. İlkokulu Kültür Koleji ortaokulu Ar-El Koleji Liseyi : Yenidünya Koleji, Üniversiteyi ise Maltepe Universitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde tamamladı.

Show Tv ' de Staj Dönemini Geçirdi. Pazar Sürprizi programında çalıştı. Daha Sonra Kanal T ' de Sabah Sefası programını yaptı. Yine aynı kanalda Still Adlı bir program yaptı. Sonra Tempo Tv ' de Güngör & Sinem Show Adlı Bir Sabah Programına Başladı.

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