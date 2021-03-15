Sinem Yıldız kimdir, mesleği ne?
Sunuculuğu ve yorumculuğuyla tanınan Sinem Yıldız, katıldığı programlarla da zaman zaman gündeme geliyor. Küçük yaşlarda bale ve tiyatro eğitimi alan Sinem Yıldız, kariyerinde başka bir yol seçerek sunuculuk yapmaya başladı. İşte Sinem Yıldız'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
Sinem Yıldız 03.03.1980 tarihinde İstanbul Bakırköy ' de doğdu. 5 yaşında bale ve tiyatro eğitimi almaya başladı. İlkokulu Kültür Koleji ortaokulu Ar-El Koleji Liseyi : Yenidünya Koleji, Üniversiteyi ise Maltepe Universitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde tamamladı.
Show Tv ' de Staj Dönemini Geçirdi. Pazar Sürprizi programında çalıştı. Daha Sonra Kanal T ' de Sabah Sefası programını yaptı. Yine aynı kanalda Still Adlı bir program yaptı. Sonra Tempo Tv ' de Güngör & Sinem Show Adlı Bir Sabah Programına Başladı.