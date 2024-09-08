Sinem Uslu, Annem Ankara ile setlere geri döndü!

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Oyuncu, 4 yıl sonra ekrana Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara” ile dönüş yapacağını açıkladı.

Oyuncu, ara verdiği dönemde neler yaptığını ise şu sözlerle anlattı: “Eşim ve ben, çocukları Almanya’da okutmak istiyorduk, o yüzden bir süre oradaydık. Türkiye-Almanya arası bir düzen kurmak istedik. Çocuklar ve köpeklerle ilgilendim. Eşim Mustafa Uslu da orada çiçekler ve marangozlukla ilgilendi. Şimdi her şeye tekrardan başlıyoruz.”

Sinem Uslu, eşi Mustafa Uslu ve arkadaşı Mert Dikmen’le çocuklar ve köpeklerle ilgili bir aile filmi çektiklerini de sözlerine ekledi.