×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sinem Uslu, Annem Ankara ile setlere geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Uslu#Mustafa Uslu#Mert Dikmen
Sinem Uslu, Annem Ankara ile setlere geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 09:13

Sinem Uslu, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Haberin Devamı

Oyuncu, 4 yıl sonra ekrana Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara” ile dönüş yapacağını açıkladı.

Oyuncu, ara verdiği dönemde neler yaptığını ise şu sözlerle anlattı: “Eşim ve ben, çocukları Almanya’da okutmak istiyorduk, o yüzden bir süre oradaydık. Türkiye-Almanya arası bir düzen kurmak istedik. Çocuklar ve köpeklerle ilgilendim. Eşim Mustafa Uslu da orada çiçekler ve marangozlukla ilgilendi. Şimdi her şeye tekrardan başlıyoruz.”

Sinem Uslu, Annem Ankara ile setlere geri döndü

Sinem Uslu, eşi Mustafa Uslu ve arkadaşı Mert Dikmen’le çocuklar ve köpeklerle ilgili bir aile filmi çektiklerini de sözlerine ekledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinem Uslu#Mustafa Uslu#Mert Dikmen

BAKMADAN GEÇME!