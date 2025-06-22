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Sinem Ünsal'dan yaz pozları... 'Her halinle güzelsin'

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#Sinem Ünsal#Yunanistan#Milos
Sinem Ünsaldan yaz pozları... Her halinle güzelsin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 10:19

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in doktor Alya’sı Sinem Ünsal sezon boyunca oyunculuk performansıyla büyük övgü topladı.

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Sezon finali yapan dizide kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir karakteri canlandıran Ünsal, Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti. Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun fit fiziği, paylaştığı renkli kareler takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Sinem Ünsaldan yaz pozları... Her halinle güzelsin

BEĞENİ YAĞMURU

Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yazın tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sinem Ünsaldan yaz pozları... Her halinle güzelsin

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Dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekleyen hayranları Ünsal’ın her paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıyor. Oyuncunun günlük hallerini “Milos. Her halimle” notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni aldı. Hayranları Ünsal’a “İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz, sen her halinle güzelsin Alya” şeklinde yorumlarda bulundu.

 

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#Sinem Ünsal#Yunanistan#Milos

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