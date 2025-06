Sinem Ünsal'dan yaz pozları... 'Her halinle güzelsin'

Haberin Devamı

Sezon finali yapan dizide kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir karakteri canlandıran Ünsal, Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti. Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun fit fiziği, paylaştığı renkli kareler takipçilerinden büyük beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞMURU

Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yazın tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekleyen hayranları Ünsal’ın her paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıyor. Oyuncunun günlük hallerini “Milos. Her halimle” notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni aldı. Hayranları Ünsal’a “İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz, sen her halinle güzelsin Alya” şeklinde yorumlarda bulundu.