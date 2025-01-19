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Sinem Ünsal'dan Mardin hatırası...

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#Sinem Ünsal#Mardin#Uzak Şehir
Sinem Ünsaldan Mardin hatırası...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 10:09

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, Mardin halkı tarafından büyük ilgi görüyor.

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Midyat'ın Narlı Köyü'nde çekimleri süren dizinin başrol oyuncusu, Mardin'in büyüsüne kapıldı. Dizinin çekimlerinden vakit buldukça Mardin'i gezen ve tarihi yapılarda fotoğraflar çeken güzel oyuncu, çektiği kareleri sevenleriyle paylaşıyor.

Sinem Ünsaldan Mardin hatırası...

"MARDİN SENİNLE GÜZEL"

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir reytinglerde rekor üzerine rekor kırıyor.

Dizinin başarısıyla birlikte keyfi yerinde olan Sinem Ünsal, Mardin sokaklarından eğlenceli karelerini 'Mardin Hatırası' notuyla Instagram'dan paylaştı.

Binlerce beğeni alan Ünsal'a "Mardin seninle güzel" , "Midyat'ın en güzel çiçeği" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Sinem Ünsal#Mardin#Uzak Şehir

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