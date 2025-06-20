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Sinem Ünsal'dan itiraf: Özlemek çok zormuş!

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#Sinem Ünsal#Uzak Şehir#Berk Cankat
Sinem Ünsaldan itiraf: Özlemek çok zormuş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 08:04

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”de başrol oynayan Sinem Ünsal, Mardin’deki çekimler nedeniyle sevgilisinden uzak kalmasının ilişkilerini beslediğini söyledi.

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Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Sık sık gelemiyor ama fırsat buldukça geliyor yanıma. Bu uzak mesafe olayı bizi besledi. Özlemek çok zormuş, onu da öğrenmiş olduk.”

Sinem Ünsaldan itiraf: Özlemek çok zormuş

AİLECE GÖRÜŞÜYORUZ

“Uzak Şehir”deki partneri Ozan Akbaba’dan övgüyle söz eden Ünsal, “Harika biri, çok alıştık birbirimize” dedi. Ünlü oyuncu, ailece görüştüklerini söyledi: “Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece.”

Sinem Ünsaldan itiraf: Özlemek çok zormuş

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Seyirci güç veriyor

Uzak Şehir” dizisiyle birlikte hayran kitlesi genişleyen Sinem Ünsal, onlardan aldığı desteğin kendisine güç verdiğini söyledi:

“Sağ olsunlar, harika mesajlar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Beni bu kadar desteklemeleri ve gönülden sevdiklerini bilmek, bana güç veriyor.”

Sinem Ünsaldan itiraf: Özlemek çok zormuş

 

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#Sinem Ünsal#Uzak Şehir#Berk Cankat

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