Sinem Ünsal'dan itiraf: Özlemek çok zormuş!

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Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Sık sık gelemiyor ama fırsat buldukça geliyor yanıma. Bu uzak mesafe olayı bizi besledi. Özlemek çok zormuş, onu da öğrenmiş olduk.”

AİLECE GÖRÜŞÜYORUZ

“Uzak Şehir”deki partneri Ozan Akbaba’dan övgüyle söz eden Ünsal, “Harika biri, çok alıştık birbirimize” dedi. Ünlü oyuncu, ailece görüştüklerini söyledi: “Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece.”

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Seyirci güç veriyor

“Uzak Şehir” dizisiyle birlikte hayran kitlesi genişleyen Sinem Ünsal, onlardan aldığı desteğin kendisine güç verdiğini söyledi:

“Sağ olsunlar, harika mesajlar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Beni bu kadar desteklemeleri ve gönülden sevdiklerini bilmek, bana güç veriyor.”