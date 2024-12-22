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Sinem Ünsal'dan düğün ritüelleri

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D
Sinem Ünsaldan düğün ritüelleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 12:24

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’in setinden paylaşılan eğlenceli kareler çok konuşuluyor.

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Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı AyNA Yapım imzalı Mardin Midyat’ta çekilen dizinin setinde keyifli anlar yaşanıyor.

Yapımın başrol oyuncularından Sinem Ünsal, set arkasından renkli kareleri Instagram hesabından paylaştı. Alya karakterine hayat veren oyuncu, düğün sahnesi için giydiği gelinliğiyle beyaz kuğuya benzetildi.

Sinem Ünsaldan düğün ritüelleri

GELİN AYAKKABISINA İSİM YAZDI

Uzak Şehir’de oğlu için tek başına mücadele eden bir anneyi canlandıran Sinem Ünsal, dizinin son bölümünde düğün sahnesi için gelinlik giymişti. Sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, beyaz kuğuya benzetildi.

Sinem Ünsaldan düğün ritüelleri

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Instagram hesabından hazırlık aşamalarını ve eğlenceli anların yer aldığı kareleri paylaşan Ünsal, hayranlarından yüzlerce yorum aldı.

Gelinliğinin altına giydiği ayakkabısına ekip arkadaşlarının isimlerini yazarak düğün ritüellerini gerçekleştiren oyuncu kareyi “Ekibin bekarları elbette bu düğünden nasiplenecekti” notuyla paylaştı. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

Sinem Ünsaldan düğün ritüelleri

 

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D

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