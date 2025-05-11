Sinem Ünsal: Uzak Şehir'in ses getireceğini tahmin ediyordum!

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“HER HİKAYEDE BAMBAŞKA DÜNYALAR TANIYORUM”

‘Uzak Şehir’de çocuğu için mücadele eden bir anneyi canlandıran Sinem Ünsal, takıntı derecesinde işini çok sevdiğinden bahsetti. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti; “Maksimum verimde olabilmek için sıkı çalışırım. Mesleğimin en sevdiğim yanı çok öğreten bir iş olması. Her hikayede bambaşka dünyalar tanıyorum. Setlerde çok kalabalık ekiplerle çalışıyoruz. Bu birlikte üretme halini de çok seviyorum.”

“TECRÜBE ETTİĞİM HER AN ÇOK DEĞERLİ”

Vogue Türkiye’ye konuşan Ünsal, “Gözlem yapmaktan besleniyorum. Oyuncu olarak kendimden çok uzakta bir karakteri de yaşatabilmeliyim. Gözlem yapmak, empati kurmak en sevdiğim şey. Mesleğim için, şahit olduğum, tecrübe ettiğim her an benim için çok değerli” diyerek duygularını ifade etti.

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“OYNADIĞIM KARAKTERLERİN SAĞLAM DURUŞLARI VAR”

Oynadığı karakterlerin hepsinin kadın olarak dertleri ve sağlam duruşları olduğunun da altını çizen Ünsal, “Uzak Şehir’in böylesine ses getireceğini tahmin ediyordum. Rakamsal tahminlerim yoktu ama projeye dahil olduğumdan beri her birimin ne kadar incelikle çalıştığını görüyorum. İlk şahit olduğumda da iyi bir şey ortaya koyacağımızı anlamıştım. Ne büyük şans ki aynı özenle devam ediyoruz. Yeni bölümü izlerken, ilk bölüm heyecanını yaşıyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz.”

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…