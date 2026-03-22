Sinem Ünsal: Karakterimin sevilmesi harika bir şey

Haberin Devamı

"ALYA'YI İYİ TANIYORUM"

Ünsal, Alya ile arasındaki ilişkiyi de anlattı. "Onunla arama mesafe koymakta zorlanmadım" itirafında bulundu. Güzel oyuncu, "Canlandırdığım karakterler sadece işimin bir parçası. Alya'nın farkıysa; onu çok iyi anlayabilmem ve iyi tanımam" diye konuştu.

"DAHA AZ ROMANTİK DAVRANIRDIM"

Alya'nın yaşadıklarını değerlendiren Sinem Ünsal, "Alya'nın karakterine, doğrularına, çocukluğundan bugününe kadar yaşadıklarına göre tavrını anlıyorum ve destekliyorum" sözüyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ünsal, "Ben kendi yaşantımda onun yaşadıklarıyla karşılaşsam daha az romantik davranırdım muhtemelen" diye de ekledi.

Haberin Devamı

"BİZİM SETTE BENCİLLİK YOK"

Ünsal, set ortamı hakkında söyledikleriyle başarının tesadüf olmadığını gösterdi: Sette herkesin bir ekip olduğumuzun farkında olması ruhumuzu koruyor. Bizde bencilce yaklaşım olmuyor, birlikte ürettiğimizin, her birimizin bir renginin olduğunun ve birlikte olduğumuzda güzel ürün çıktığının farkında insanlardan oluşuyor ekibimiz. Büyük şans.

"ETKİ UYANDIRMAK İSTİYORUM"

Elle Extra'nın kapak yüzü olan Ünsal, oyuncu olarak etki alanını en çok ne üzerinde kullanmak istediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "İçinde bulunduğum işlerin söylemek istediği sözü, canlandırdığım karakterlerin derdini anlatabilmeye kullanmak isterim. İşim üzerinden, işimle ilgili etki uyandırmak tek isteğim."

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.