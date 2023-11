Sinem Reyhan Kıroğlu: Birce'yi kendime benzetiyorum

Haberin Devamı

◊ Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”a dahil oldunuz. 18 sezon boyunca ekranda olan bir dizide yer almak size neler hissettiriyor?

- Hayatımın yarısından çoğu “Arka Sokaklar”ın varlığıyla geçti. Herkesin benimsediği ve bildiği bir dizide olmak tabii ki çok güzel ve heyecan verici bir duygu.

◊ Dizide Birce karakterine hayat veriyorsunuz. Birce tutkulu hırslı bir karakter. Sizce Birce nasıl biri?

- Birce işine âşık, yaptığı her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışan, merhametli, iyi biri. İyilerin her zaman her koşulda kötüleri yeneceğine inanıyor. Kendime benzetiyorum diyebilirim.

USTALARIMLA OLMAK GURUR VERİCİ

◊ “Arka Sokaklar”da sizi etkileyen bir sahne oldu mu?

- Çok yeni ekibe dahil olmama rağmen unutamadığım bir sahnem var. Ama henüz yayınlanmadı. Senaristlerimiz tarafından öyle güzel yazılmış ki günlerce etkisinden çıkamadım. Bence siz de etkileneceksiniz.

Haberin Devamı

◊ Usta oyuncular ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak size neler hissettiriyor?

- Başta o kadar heyecanlanıyordum ki hem 18 senedir tanıyorsun hem de hiç tanımıyorsun. Her biri ayrı ayrı öğretmen benim için. Ustalarımla aynı sahneyi paylaşmak çok gurur verici.

SETTE ÇOK HUZURLUYUZ

◊ Dizide Kadir ve Birce ilişkisini nasıl yorumlarsınız? İkili izleyici tarafından çok sevildi, ilerleyen dönemlerde neler bekliyor onları?

- Çok güzeller. Birce daha önce hiç âşık olmadığı için Kadir’le olan ilişkisini anlamlandıramıyor. Tek bildiği Kadir’in sert görüntüsünün altındaki iyiliğinin büyüsüne çoktan kapıldığı. Bir de gerçekten enerjileri tuttu, herkes çok yakıştırıyor. İleride Kadir’i tutkulu bir aşk bekliyor diyebilirim.

◊ Ekipteki sinerji ekrana da yansıyor. Ekiple aranız nasıl?

- Ekip sanki yıllardır aralarındaymışım gibi hemen içlerine aldılar. Hiç anlamadım bile ne ara herkesi bu kadar sevdim. Sette çok huzurluyuz, çok eğleniyoruz. Uzun uzun sohbetlerimiz oluyor, bazen çekim olduğunu unutuyorum.

Haberin Devamı

4 DİL BİLİYORUM YURTDIŞINA AÇILMAK İSTİYORUM

◊ İlgi alanlarınız nelerdir? En büyük tutkunuz nedir?

- En büyük ilgim sokak hayvanlarına. Kutu kutu mamalar taşırım yanımda. Yaralı bir hayvan gören bana getirir. Hepsi için elimden geleni yaparım. En büyük tutkumsa atlar. Atlarla dağlarda koşmak nefes aldığımı hissettiriyor.

◊ Gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz var mıdır?

- Her oyuncu gibi var tabii. 4 dil biliyorum. Yurtdışında da işler yapmak istiyorum.

◊ Hayattaki en büyük motivasyon kaynağınız nedir?

- En büyük motivasyon kaynağım kendimim. Kendimin en mutlu, en huzurlu halini yaratmaya çalışıyorum.