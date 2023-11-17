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Sinem Reyhan Kıroğlu: Birce'yi kendime benzetiyorum

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Reyhan Kıroğlu#Arka Sokaklar#Kanal D
Sinem Reyhan Kıroğlu: Birceyi kendime benzetiyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 08:14

Sinem Reyhan Kıroğlu, Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da Birce karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Kıroğlu ile sette olanları ve karakterini konuştuk. Oyuncu, “İyilerin her zaman, her koşulda kötüleri yeneceğine inanıyorum” diyor...

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 Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”a dahil oldunuz. 18 sezon boyunca ekranda olan bir dizide yer almak size neler hissettiriyor?

- Hayatımın yarısından çoğu “Arka Sokaklar”ın varlığıyla geçti. Herkesin benimsediği ve bildiği bir dizide olmak tabii ki çok güzel ve heyecan verici bir duygu.

 Dizide Birce karakterine hayat veriyorsunuz. Birce tutkulu hırslı bir karakter. Sizce Birce nasıl biri?

- Birce işine âşık, yaptığı her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışan, merhametli, iyi biri. İyilerin her zaman her koşulda kötüleri yeneceğine inanıyor. Kendime benzetiyorum diyebilirim.

USTALARIMLA OLMAK GURUR VERİCİ

 “Arka Sokaklar”da sizi etkileyen bir sahne oldu mu?

- Çok yeni ekibe dahil olmama rağmen unutamadığım bir sahnem var. Ama henüz yayınlanmadı. Senaristlerimiz tarafından öyle güzel yazılmış ki günlerce etkisinden çıkamadım. Bence siz de etkileneceksiniz.

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 Usta oyuncular ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak size neler hissettiriyor?

- Başta o kadar heyecanlanıyordum ki hem 18 senedir tanıyorsun hem de hiç tanımıyorsun. Her biri ayrı ayrı öğretmen benim için. Ustalarımla aynı sahneyi paylaşmak çok gurur verici.

Sinem Reyhan Kıroğlu: Birceyi kendime benzetiyorum

SETTE ÇOK HUZURLUYUZ

  Dizide Kadir ve Birce ilişkisini nasıl yorumlarsınız? İkili izleyici tarafından çok sevildi, ilerleyen dönemlerde neler bekliyor onları?

- Çok güzeller. Birce daha önce hiç âşık olmadığı için Kadir’le olan ilişkisini anlamlandıramıyor. Tek bildiği Kadir’in sert görüntüsünün altındaki iyiliğinin büyüsüne çoktan kapıldığı. Bir de gerçekten enerjileri tuttu, herkes çok yakıştırıyor. İleride Kadir’i tutkulu bir aşk bekliyor diyebilirim.

  Ekipteki sinerji ekrana da yansıyor. Ekiple aranız nasıl?

- Ekip sanki yıllardır aralarındaymışım gibi hemen içlerine aldılar. Hiç anlamadım bile ne ara herkesi bu kadar sevdim. Sette çok huzurluyuz, çok eğleniyoruz. Uzun uzun sohbetlerimiz oluyor, bazen çekim olduğunu unutuyorum.

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4 DİL BİLİYORUM YURTDIŞINA AÇILMAK İSTİYORUM

 İlgi alanlarınız nelerdir? En büyük tutkunuz nedir?

- En büyük ilgim sokak hayvanlarına. Kutu kutu mamalar taşırım yanımda. Yaralı bir hayvan gören bana getirir. Hepsi için elimden geleni yaparım. En büyük tutkumsa atlar. Atlarla dağlarda koşmak nefes aldığımı hissettiriyor.

 Gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz var mıdır?

- Her oyuncu gibi var tabii. 4 dil biliyorum. Yurtdışında da işler yapmak istiyorum.

  Hayattaki en büyük motivasyon kaynağınız nedir?

- En büyük motivasyon kaynağım kendimim. Kendimin en mutlu, en huzurlu halini yaratmaya çalışıyorum.  

 

 

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#Sinem Reyhan Kıroğlu#Arka Sokaklar#Kanal D

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