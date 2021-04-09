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Televizyon
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Sinan Yılmaz kimdir, nereli? Sinan Yılmaz hakkında bilgiler

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Sinan Yılmaz kimdir, nereli? Sinan Yılmaz hakkında bilgiler

Sinan Yılmaz müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı televizyon programlarıyla gündeme geliyor. Sinan Yılmaz'ın kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağladı. Peki, Sinan Yılmaz kimdir, nereli? Sinan Yılmaz hakkında bilgiler

Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi ve 6 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşındı. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi aldı. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, abisi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi aldı. 

 Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne aldı.1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkardı Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkardı. 

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