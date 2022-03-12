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Sinan Yılmaz kimdir, nereli? İşte Sinan Yılmaz'ın hayatı hakkında bilgiler...

#Sinan Yılmaz#Sinan Yılmaz Kimdir#Sinan Yılmaz Kaç Yaşında
Sinan Yılmaz kimdir, nereli İşte Sinan Yılmazın hayatı hakkında bilgiler...

Sinan Yılmaz, Şarkılar Bizi Söyler'in 12 Mart tarihli konuklarından biri oldu. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne aldı. İşte Sinan Yılmaz kimdir, nereli? İşte Sinan Yılmaz'ın hayatı hakkında bilgiler...

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Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi ve 6 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşındı. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi aldı. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, abisi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne aldı.1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkardı Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkardı.

 

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