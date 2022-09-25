Sinan Özen sevenlerini korkuttu!

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Sanatçı Sinan Özen, ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşüp hastanelik oldu. Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, iki parmağının kırıldığını dile getirdi.

Eli ve bileği alçıya alınan Özen son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı:

“Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış. 'Nazar çıktı' diyelim. Ortopedist Mehmet Hocam’a, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler. En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu.”