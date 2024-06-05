Sinan Akçıl'dan konserde bayraklı Filistin mesajı

Haberin Devamı

Etkinliğin son gününde Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda sahneye çıkan Akçıl, hem kendi şarkılarını hem de başka sanatçılar için bestelediği eserleri seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, İsrail’in işgali altındaki Filistin’e desteğini de sahnede bayrak açarak gösterdi.

Filistin bayrağını öperek alnına koyan Akçıl, “Katil Netanyahu bizi duysun” diyerek alandaki kalabalığa “Özgür Filistin” sloganları attırdı.

Şarkıcı, o anın görüntülerini sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Konserler azaltılmamalı, tam tersi olmalı. Konserlere giden sanatçılar seslerini yüksek çıkarmalı. Müzik sektöründe çalışan milyonlarca insan evine ekmek götürürken, aynı zamanda Filistin halkına destek olmalı.”