Sinan Akçıl nasıl zayıfladığını anlattı

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KASLARINI SERGİLEDİ



Geçtiğimiz yıllarda plajlarda kilolu haliyle objektife yansıyan Sinan Akçıl azmetti, kendini baştan yarattı. Spor hocası eşliğinde sıkı bir antrenman programı uygulayan ve diyet yapan ünlü şarkıcı göbeğiyle vedalaştı, fit bir vücuda kavuştu.

Spor dergisi Men’s Fitness için objektif karşısına geçerek kaslarını sergileyen Akçıl, o kareleri sosyal medyada da paylaşarak nasıl forma girdiğini anlattı:



SPORUN ÖNEMİ



“Uzun bir serüvendi. 15 Şubat’ta 21 olarak başladığım yağ oranımı dün itibarıyla 9.9’a düşürdük. Bu kolay olmadı. Her gece 23.30’da antrenman yaptık, sabahları koşulara çıktım ve başardık. Sporun önemini vurgulamak isterim, tembel bir gençlik olmayalım, bahanelere sığınmayalım. Alkolden, sigaradan, uyuşturucu maddelerden ve ağır beslenmekten uzak duralım, gerisi kendiliğinden gelir.”

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