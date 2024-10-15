Sinan Akçıl: Ayrılıktan prim yaparım

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Müzik dünyasının popüler isimlerinden Sinan Akçıl, Berfu Yenenler’in YouTube programına konuk oldu. “Ben dışarıdan kendini beğenmiş, kasıntı, artist gözüküyorum ama aslında öyle biri değilim” diyen şarkıcı, “Ünlü olmasaydın ne yapardın?” sorusuna “Hiç bilmiyorum. 5 yaşından beri müziğin içindeyim. Ünlü olmasaydım, herhalde ünlü birini döverdim, yine magazine çıkardım” yanıtını verdi.

BEN ARTIK BABA OLMAK İSTİYORUM

Bir dönem çapkınlıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, konuyla ilgili bir itirafta bulundu: “Babam da çapkınmış, bizde genetik. Hâlâ çapkın mıyım, bilmiyorum ama. Ben artık baba olmak istiyorum. Kimden olacağını da buldum. Piyasadan olmayacak, ona kesin kararlıyım.”

KARŞI TARAFI ÜZÜP ŞARKI YAZIYORUM

Zaman zaman biten ilişkileriyle ilgili açıklamalar yapan şarkıcı, “Ayrılık üzerinden prim yaparım tabii, neden yapmayayım? Ben ayrılınca seviniyorum, Samsun Demir de seviniyor şarkı çıkacak diye” dedi. Akçıl, genellikle mutsuzken şarkı yaptığını söyledi: “Mutluyken yazdığım dört şarkı var: ‘Düm Tek Tek’, ‘Her Şey Güzel Olacak’, ‘Dokunma Bana’ ve ‘Bay Doğru Bayan Yanlış’. Onun dışındaki 516 şarkımı mutsuz anlarımda yazmışımdır. Karşı tarafı üzüp onun ağzından yazdığım şarkılar var, mesela ‘Anlayamazsın’. İzel’in söylediği. Sonra üzdüğüm için üzülüyorum, oradan da şarkı yazıyorum.”

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BU DA BENİM SİLAHIM

“Kadınları şarkı yaparak etkiliyorum” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu da benim bir silahım. Bir şarkımda yalan söyledim hatta. ‘En Büyük Aşkım’ diye bir şarkı yaptım, iki ayrı kişiye ‘Bu şarkıyı sana yaptım’ dedim.” İlişkilerinde yalan söyleyebildiğini de anlatan şarkıcı, “İşlerden dolayı kafam yoğun, buna vakit ayırmam lazım gibi yalanlar atabiliyorum. Halbuki o sırada PlayStation oynuyorum. İlişkide mıçmıçlığı çok sevmiyorum” diye konuştu.

Forma tutkusuna 10 milyon lira

Uzun yıllardır forma koleksiyonu yapan Sinan Akçıl, bu tutkusu uğruna kesenin ağzını açmaktan çekinmediğini söyledi: “Formaya çok para harcıyorum. Forma koleksiyonuma 10 milyon TL harcamış olabilirim.”

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KÖTÜ YORUM STAR YAPAR

Sosyal medyada hakkında yazılan kötü yorumlardan olumsuz etkilenmediğini söyleyen Sinan Akçıl, “Sosyal medyada kötü yorum severim ben. Onlar seni star yapıyor. Severim, güler eğlenirim” dedi.