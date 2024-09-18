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Simge'nin kafasına önce çiçek sonra telefon attılar

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#Simge#Şarkıcı#Gastroantep Kültür Yolu Festivali
Simgenin kafasına önce çiçek sonra telefon attılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 11:36

SİMGE önceki akşam Gastroantep Kültür Yolu Festivali’nde sahne aldı.

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Konser sırasında bir seyirci, sanatçının yüzüne çiçek buketi fırlattı. Simge, buketi alarak “Bu böyle verilmez” diyerek tepki gösterdi. Sanatçı, şarkı bitiminde ise “Kadınlara nasıl çiçek vermeniz gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Bir çiçeği böyle mi verirsiniz? Oradan gönderin, teşekkür ederim ama bir daha bir kadının yüzüne çiçek atmayın. Alacağı varsa da almayabilir” ifadelerini kullandı.

‘Yaptığınız ayıp’

Hemen ardından ise Simge’nin kafasına telefon fırlatıldı. Sanatçı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi? Bunu yapan kişiyi gerçekten kınıyorum. Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimi, paramı kazanmak için geldim ve bu kadar insan eğlenmek için toplandı. Ancak bir kişinin telefon atması gerçekten ayıp.”

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Simgenin kafasına önce çiçek sonra telefon attılar

Simge, “Bir kadının yüzüne çiçek atmayın” dedi.

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#Simge#Şarkıcı#Gastroantep Kültür Yolu Festivali

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