Simge Sağın kimdir, kaç yaşında? Simge Sağın’ın sevgilisi Aytaç Özgümüş hakkında bilgiler

Miş Miş şarkısıyla ciddi bir çıkış yakalayan Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümün'e devam ederken Klasik Türk Müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.



Simge Sağın, konservatuvarın ilk yıllarında iki yıl Zeynep Dizdar'a, dört yıl Gülşen’e ve ardından Yaşar ve Serdar Ortaça vokalistlik yapan Simge Sağın, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem, 288 yılında yayınlanan Son Bahar dizilerinin müzikleri ile Süper FM’in jenerik müziğini seslendirdi. Annem dizisi için Kıraç ile birlikte kaydettiği aynı adlı şarkı Türkiye’de 2010 yılının dijital ortamda en çok dinlenen şarkılarından biri oldu.



Asıl çıkışını Rif Kohen’in “Dans mon quartier” şarkısının Türkçe sözlerle hazırlanmış cover versiyonu olan “Miş Miş” ile yapan Simge sağın, Haziran 2015’te Türkiye’de MusicTopTR Resmî Listesi’nde dört hafta peş peşe bir numarada kalarak büyük bir başarı elde etti. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül töreninde En İyi Şarkı kategorisinde ödül kazanmıştır. Simge ise 42. Altın Kelebek Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül töreninden En İyi Çıkış Yapan Solist kategorisinde ödül kazandı.

Ocak 2016’da çıkan “Yankı”, Türkiye’de iki numaraya kadar yükseldi. Yine Telifmetre verilerine göre Ocak-Eylül 2016 arasında Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı oldu. Aynı yıl “Her Şey Aşktan” filminde konuk oyuncu olarak katıldı.



Sezen Aksu’dan etkilendiğini belirten Simge, 2015 yılından itibaren Türkiye’de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti.

Simge Sağın’ın sevgilisi Aytaç Özgümüş hakkında bilgiler

4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılan Simge Sağın, kısa bir süre önce Aytaç Özgümüş ile yeni bir aşka yelken açtı. Aranjörlük yapan Özgümüş, 2018’de şarkıcı Aslı Demirer’le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı.