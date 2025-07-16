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Şimdi milyonlarla oynuyor... Ama çocukluğu çok zor geçti: "Annem öldükten sonra yiyecek artıklarıyla beslenirdik..."

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#Bono#Paul David Hewson#U2
Şimdi milyonlarla oynuyor... Ama çocukluğu çok zor geçti: Annem öldükten sonra yiyecek artıklarıyla beslenirdik...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 12:35

Bugün Bono adı geçince tüm dünyada akan sular duruyor... U2 grubuyla ünlü olan, 65 yaşındaki Bono bugün kendi sektörünün en güçlü ve en zengin isimlerinden biri. Ne şöhret anlamında da ne de parasal olarak herhangi bir eksiği var ünlü yıldızın.

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Gerçek adı Paul David Hewson olan İrlandalı şarkıcı, uzun süredir 500 milyon sterlinlik bir servete hükmediyor.

İstediği an istediği yere istediği şekilde gidebilir, istediğini yer, istediğini satın alır. Ama bütün hayatının bu şekilde geçtiğini düşünmek büyük yanılgı.

Kendisinin anlattığına göre Bono, çocukluk yıllarında kardeşi Norman ile birlikte havalimanında buldukları artık yiyeceklerle beslendi.

Bütün bunlar Bono'nun annesinin ölümünden sonra yaşandı.

Şimdi milyonlarla oynuyor... Ama çocukluğu çok zor geçti: Annem öldükten sonra yiyecek artıklarıyla beslenirdik...

ERKEK KARDEŞİ HAVALİMANINDA ÇALIŞIYORDU
İrlandalı şarkıcı, çocukluğuna dair çok fazla bilinmeyen bu ayrıntıları konuk olduğu Ruthie's Table 4 adlı podcast yayınında anlattı.

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Bono, kendisi bir yeni yetmeyken erkek kardeşi Norman'ın Dublin Havalimanı'nda çalıştığını ve oradan eve artık uçak yiyecekleri getirdiğini anlattı.

Ünlü müzisyen "Annem öldükten sonra eve dönerken genellikle elimde bir kutu et, bir kutu fasulye konservesi olurdu. Bir de hazır patates püresi" dedi.

Bono, ilk gençlik yıllarını düşündüğünde sadece yaşamak için yemek yediğini de sözlerine ekledi. Ama eline geçen parayla dönemin ünlü müzisyeni Alice Cooper'ın albümlerini aldığını da sözlerine ekledi.

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Şimdi milyonlarla oynuyor... Ama çocukluğu çok zor geçti: Annem öldükten sonra yiyecek artıklarıyla beslenirdik...

ANNESİ HENÜZ 48 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Bono annesin Iris Hewson'ı kendisi henüz 14 yaşındayken anevrizma sonucunda kaybetti. O sırada Iris, 48 yaşındaydı.

O dönemde yaşadıkları evin, Dublin Havalimanından iki mil uzakta olduğunu anlattı usta müzisyen. Ağabeyi Norman'ın orada çalıştığını ve eve de uçaklardan artan yiyecekleri getirdiğini söyledi

"Mango, lazanya gibi yiyecekler olurdu bunlar. Ki çoğunun adını da daha önce hiç duymamıştık" diye konuştu.

Bono, genç yaşta kaybettiği annesini aslında çok hatırlamadığını onunla ilgili zihninde yaşayan hatıraların ise hep evin mutfağıyla ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

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"Annem öldükten sonra onun adını bile anmadık. Bunu yapmak gerçekten çok zordu. Genellikle üç erkek (babası, erkek kardeşi ve kendisi) mutfak masasına oturur ve sürekli kavga ederdik. Çünkü evimizin kadını artık gitmişti. O dönemde yiyeceklerle ilişkimin değiştiğini hatırlıyorum" diye anlattı ünlü şarkıcı.

Şimdi milyonlarla oynuyor... Ama çocukluğu çok zor geçti: Annem öldükten sonra yiyecek artıklarıyla beslenirdik...

Ünlü şarkıcının bugün 500 milyon sterlin civarında bir serveti var.

 

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#Bono#Paul David Hewson#U2

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