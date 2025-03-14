Şimdi milyonları var ama parasızlık yüzünden çok ağladı… Düğün günü döktüğü gözyaşları hala aklında

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Gösterişli giysileri, en pahalı çantaları taşıyor, saray yavrusu gibi görünen en lüks evlerde yaşıyor, tatillerini kimselerin gidemediği en lüks yerlerde geçiriyor.

Oysa birçoğu kariyerlerinin başında bunların hiçbirine sahip olmayarak yola çıkıyor hatta kimileri çok büyük maddi sıkıntıları aşıp bugünlere gelebiliyor.

İşte Hollywood’un en başarılı oyuncularından, Oscar ödüllü yıldız Cate blanchett de bunlardan biri. Avustralyalı aktris geçtiğimiz gün Drew Barrymore’un şov programına katıldığında yaptığı bir itirafla gündemde…

DÜĞÜN GÜNÜ PARASIZLIK YÜZÜNDEN KÂBUSA DÖNMÜŞ

Ünlüler dünyasının en mutlu evliliklerinden birini sürdüren Cate Blanchett şimdi milyonları olan bir yıldız olsa da düğün günü yaşadığı büyük üzüntüyü anlatırken gözleri doldu.

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YOLUN BAŞINDA İKİSİ DE FAKİRDİ… O GÜNLER GEÇMİŞTE KALDI AMA BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ HÂLÂ AKLINDA

Tiyatro yazarı ve yönetmeni kocası Andrew Upton’la 1997’de evlenirlerken hiç paraları olmadığını anlatan Cate Blanchett bu yüzden düğün fotoğrafçısı tutamamıştı. O günlerde şimdiki gibi herkesin elinde cep telefonları da yoktu.

Kendisi gelinliği, eşi de damatlığıyla mutlulukla gülümserlerken fotoğrafçıları olmadığı için düğün pozları veremeyen çift fotoğrafçılık yapan bir arkadaşlarından yardım istemişlerdi.





O ÖZEL GECEDEN TEK BİR FOTOĞRAFLARI VAR… GÜNLERCE AĞLADI!

O da gece boyunca içkiyi fazla kaçırınca makinesine film koymayı unuttu. Gecenin sonunda biri bir fotoğraf makinesi buldu ve Cate Blanchett ve eşinin tek bir kare pozunu çekebildi.

O pozda da çift düğün yerinden ayrılıp arabaya biniyordu ve hem karanlık olduğu hem de hareket ettikleri için fotoğraf deyim yerindeyse bir şeye benzememişti…

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Buna öyle çok üzülmüştü ki Cate Blanchett hayatının bu en mutlu gününde hüngür hüngür ağlamış, sevinecekken gözyaşı dökmüştü…

“27 YILDIR EVLİ OLMAK MUCİZE GİBİ”

O günler çoktan geride kaldı, Cate Blanchett büyük bir Hollywood yıldızı oldu, eşi de tiyatro kariyerinde başarılı bir isim haline geldi.

Cate Blanchett bu kadar uzun süre evli olmayı bir mucize olarak değerlendirirken kocasına ilk görüşte aşık olmadığını da itiraf etti.





İLK GÖRÜŞTE AŞK DEĞİLDİ… HER ŞEY TEK BİR ÖPÜCÜKLE BAŞLADI

“O benim ilgisiz olduğumu, ben de onun kibirli olduğunu düşündüm” demişti tanıştıkları günleri anlatırken. Ama müstakbel kocasının onu öptüğü ilk ana her şeyin değiştiğini söyledi: “Sadece üç hafta sevgili kaldık. Sonra bana evlenme teklif etti ve ben de hemen evet dedim!”

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Ünlü çiftin 27 yıllık evliliklerinden 23 yaşında Dashiell, 20 yaşında Roman ve 17 yaşında Ignatius adında üç oğulları ve 10 yaşında Edith adında bir kızları var.