Şimdi güzel evleri, bankada milyonları var… Geldiği yeri hiç unutmadı… ‘Annemle bir arabada yaşardık’

Bazı oyuncular aynı mesleği yapan ünlü anne babalarının izinden giderek bu hayata kolayca erişebiliyor. Kimileri içinse bugün geldikleri yere ulaşmak uzun ve çileli yollardan geçmiş oluyor…

İşte Hollywood’un çifte Oscar’lı, başarılı yıldızı Hilary Swank de kariyerine tam olarak böyle başlangıç yapmış bir oyuncu. Hilary Swank bir karavan parkında büyüdüğünü ve o günlerden bugüne ne kadar yol kat ettiğini düşünürken hâlâ yüreği sızlıyor.

Hilary Swank iki yaşına basan ikizlerini bir zamanlar karavanda yaşadığı göl kıyısına götürüp gezdirdi ve zor geçen çocukluk ve genç kızlık günlerini hatırladı

Ünlü oyuncu artık iki kez Oscar ödülü kazanmış Hollywood ikonu ama kariyerine daha doğrusu hayatına yaptığı mütevazı başlangıçlarını asla unutmadı.

GELDİĞİ YERİ, YAŞADIĞI YOKSULLUĞU HİÇ UNUTMADI

Hollywood'da hayallerinin peşinden koşmadan önce Swank, çocukluğunu Washington, Bellingham'da ailesiyle birlikte bir karavan parkında geçirdi; bu anılarını da hiç unutmadığını söylüyor.

Şimdi evli ve iki çocuk annesi olan Hilary Swank bir zamanlar karavanda yaşadığı gölün kıyısında muhteşem bir ev satın aldı... Ünlü yıldızın bir de Colorado'da büyük bir çiftliği var... Ama zor geçen yıllarını ve geldiği yeri hiçbir zaman unutmadı

Şimdi aynı yerde, Bellingham'da göl kıyısında bir evi var, ancak etrafında büyüdüğü bu gölü ziyaret ettiğinde ne kadar yol kat ettiğini fark etti ve orada verdiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaşırken eski günlerini anıp "Bu gölde büyüdüm ve hayat çok farklı görünüyordu. Geriye dönüp ne kadar yol kat ettiğimi görmek için ara ara duraklamaya ve o muazzam minnet dağının tepesinde gurur duymaya çalışıyorum” dedi. Ev yerine bir karavanda yaşadığı için arkadaşları ve aileleri tarafından dışlandığını anlatan Hilary Swank aslında mutlu bir çocukluk geçirdiğini söylüyor

ÇOCUKLUĞU BİR KARAVAN PARKINDA GEÇTİ

Eşi Philip Schneider'den iki yaşındaki ikizleri Aya ve Ohm'u gezdiren Swank “Eskiden köpeklerimi ve küçük çocuklarımı gezdirdiğim bu yolda bisiklete binerdim” diyen ünlü yıldız “Çocuklarımın çocuklukları benimkilerden çok farklı görünüyor, ama küçük bir kızken yaşadığım aynı heyecan ve hayali, yaşadığım karavan parkından çok farklı bir mahallede bisiklet sürerek onlara da aşılamaya çalışıyorum” sözleriyle kendi çocukluk günlerine döndü…

Hilary Swank kariyerinin parlak günlerinde oyunculuktan vazgeçmiş, akciğer kanseri olan babasına yıllarca kendisi bakmıştı... Hilary Swank babasını 2021'de kaybetti ve daha sonra oyunculuğa geri döndü... Ünlü oyuncu bu yüzden evlenmeyi ve anne olmayı da yıllarca ertelemişti

“Çoğu zaman önümüzdeki yola o kadar odaklanıyoruz ki, geriye dönüp ne kadar yol kat ettiğimizi görmek için mola vermeyi unutuyoruz ve gerçekte hiçbir varış anı yok, sadece bir yolculuk hayatı var” diyen Hilary Swank ailesiyle birlikte karavan parkında yaşadığında henüz küçücük bir çocuktu.





ARKADAŞLARI TARAFINDAN DIŞLANDI

Bir karavanda yaşamaktan hiç utanmamış, mutlu bir çocukluk geçirmişti. Ancak gerçek bir evi olmaması ilerleyen yıllarda arkadaşları tarafından dışlanmasına yol açtı.

“Arkadaşlarımın aileleri beni akşam yemeklerinden ve oyun buluşmalarından dışlayana kadar, bir karavan parkında yaşamanın beni dışlanmış biri yaptığını fark etmemiştim” diyordu yıldız oyuncu. Annesi bu zorlu yolda ünlü oyuncunun en büyük desteği oldu... Kızıyla birlikte bir arabada yaşamak zorunda kalan annesi o hayallerini gerçekleştirebilsin diye her zorluğa katlandı

“ŞÜKÜRLER OLSUN BAŞIMIN ÜSTÜNDE BİR ÇATI, SOFRADA SICAK YEMEK VARDI”

“Farklı olarak algılandığımı bilsem de alt sınıftan geldiğimi hemen anlamamıştım. Sonra anladım. Ayrıca, nerede yaşadığımızın, insanlar için kim olduğumdan daha büyük bir sorun olduğunu da anladım” sözleriyle gerçekleri gördüğünde yaşadığı üzüntüyü dile döküyordu…

“Bir karavan parkında yaşıyorduk ve bu benim için olumsuz bir şey değildi. Yiyebileceğim yemeğim ve başımı sokabileceğim bir evim vardı” diyen Hilary Swank kısa bir süre sonra oyunculuk tutkusuna kapıldı ve sonunda annesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı.

Hilary Swank şimdi tanınmış bir oyuncu ve bolca da parası var ama yaşadığı zor günleri, verdiği mücadeleyi, geldiği yeri ve ona destek olan ailesini hiç unutmadı

ANNESİYLE BİRLİKTE BİR ARABADA YAŞIYORDU…

Burada yıldızlığa giden yolu yürürken daha fazla mücadele etmek zorunda kalacaktı. Anne ve babası boşanmıştı. Annesiyle çıktığı bu yolda başlarını sokacak bir ev bulabilene kadar arabalarında yaşadılar.

"Arabada uyumadığımız zamanlarda, ailesi yeni taşınmış ve evlerini satmaya çalışan benim yaşlarımda yeni bir arkadaşımızın evinde kalıyorduk. Şişme yatakta uyuyorduk. Yaklaşık bir ay sonra annem sekreterlik işi buldu ve Burbank'taki bekar bir anneden bir yatak odası kiraladık. Başlangıçta sadece vasat televizyon rolleri aldım ama umursamadım. Hayalimi yaşayacağım için heyecanlıydım.” Hilary Swank 48 yaşında biri kız biri erkek ikizlerine kavuştu

OYUNCULUK DERSİ ALMAK İÇİN BİLE PARA BULAMADI

Hilary Swank bunca mücadelenin ardından en sonunda Leonardo DiCaprio ve diğer harika yetenekleri keşfeden bir menajer olan Bonnie Liedtke ile anlaştı. Oyunculuk derslerine parası yetmediği için katıldığı seçmeleri ücretsiz oyunculuk dersleri olarak değerlendirmeye başladı.

Ünlü oyuncu bu süreçte casting yönetmenlerinin kendisine rehberlik ettiğini ve çok şey öğrendiğini söyledi.





BABASINA SON NEFESİNİ VERENE KADAR BAKTI, KARİYERİNİ BİLE HİÇE SAYDI

Hilary Swank ilk büyük çıkışını 1992 yılında efsane dizi "Buffy the Vampire Slayer" ile yaptı. Ünlü oyuncu kanserden ölene kadar baktığı ve uğrunda kariyerine yıllarca ara verdiği babası için “Babam galaya geldi ve 2021'de vefat edene kadar beni her şeyde izlemeye devam etti” diyor.

Hilary Swank’in en büyük destekçisi olan annesi de hâlâ kızının en büyük hayranı olmaya devam ediyor. Hilary Swank'in anne ve babası yıllar önce boşanmış olsalar da kızlarının başarılarını kutlamak için bir araya geliyorlardı

PEŞ PEŞE GELEN İKİ BÜYÜK BAŞARIDAN SONRA SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ

Ailesinin ve kendisinin yaptığı tüm bu fedakarlıklar en sonunda meyvesini vermiş ve Swank, 1994 yapımı The Next Karate Kid filminde başrolü kaptıktan sonra, 25 yaşında Boys Don't Cry filmiyle ilk Oscar kazanmıştı.

Ünlü oyuncu zor görülen bir başarıya imza atarak 6 yıl sonra Million Dollar Baby filmiyle bir kez daha En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı ve adını Hollywood tarihine altın harflerle yazdırdı…