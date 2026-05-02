Åžimdi gitmezsem daha Ã§ok dedikodu yaparlar dedi... UtancÄ±nÄ± lamba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek sakladÄ±... Ama bu sefer de alay konusu oldu

Haberin DevamÄ±

TÄ±pkÄ± Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin gelini Prenses Sofia gibi..

Kral Carl Gustaf ile KraliÃ§e Silvia'nÄ±n tek oÄŸlu Carl Philip'in 10 yÄ±ldÄ±r evli olduÄŸu Prenses Sofia iÃ§in son aylar hiÃ§ kolay geÃ§medi.

Bunun nedeni de dÃ¼nyayÄ± sarsan, hatta Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerinden eski prens Andrew'nun hayatÄ±nÄ± karartan Jeffrey Epstein dosyalarÄ±nda adÄ±nÄ±n geÃ§mesi.

Carl Philip ile evlenmeden Ã¶nce bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Sofia bir sÃ¼re ABD'de yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde de bir Ä°sveÃ§li iÅŸ kadÄ±nÄ± tarafÄ±ndan Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en korkunÃ§ tacizcisi Epstein ona, katÄ±lacaÄŸÄ± oyunculuk derslerinin parasÄ±nÄ± Ã¶demeyi teklif etti.

Haberin DevamÄ±

Yine sÃ¶ylenenlere bakÄ±lÄ±rsa Sofia bunu reddetti, ayrÄ±ca Epstein adasÄ±na da hiÃ§ gitmedi. Bunlar onun tarafÄ±ndan ileri sÃ¼rÃ¼lenler.

Elbette bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± buna inandÄ±rmak hiÃ§ kolay deÄŸil. Ä°nsanÄ±n tahtÄ± ve tacÄ± olsa bile gelini konusunda milyonlarÄ± ikna etmesi zor.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Sofia, sÃ¶ylentiler Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak kaldÄ±. Sadece bir etkinliÄŸe konuk olduÄŸunda kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve kÄ±sacÄ±k bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Sonra yine kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.



Ama artÄ±k kaÃ§amayacaÄŸÄ± gÃ¼n geldiÄŸinde de kendince bir Ã¶nlem aldÄ±. Yine de sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸmekten kurtulamadÄ±.

Ä°sveÃ§'te geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Kral Carl Gustaf'Ä±n 80'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±. FarklÄ± Ã¼lkelerden kral ve kraliÃ§elerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kutlamalardan Sofia Hellqvist de kaÃ§amadÄ± elbette.

KocasÄ± Carl Philip, Ã¼Ã§Ã¼ erkek biri kÄ±z dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu ve Kral ile KraliÃ§e'nin diÄŸer Ã§ocuklarÄ±, damatlarÄ±, torunlarÄ±yla birlikte dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

Sonra da Saray'Ä±n balkonuna Ã§Ä±kÄ±p halkÄ± selamladÄ±. Belki de sÃ¼reÃ§te hayatÄ±nÄ±n en zor anlarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ± Sofia.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kameralarla ya da halkla gÃ¶z gÃ¶ze gelmemek iÃ§in kendinde bir Ã¶nlem alÄ±p Ã§ok geniÅŸ kenarlÄ± bir ÅŸapka kullandÄ±.

GiydiÄŸi elbisenin rengindeki bu ÅŸapkayla da yÃ¼zÃ¼nÃ¼ iyice gizledi. Kendisi o anlarda rahat etti mi bilinmez ama ailenin diÄŸer Ã¼yelerinden Ã§ok daha fazla dikkat Ã§ektiÄŸi kesin.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sofia o ÅŸapkayla gÃ¶rÃ¼nÃ¼r gÃ¶rÃ¼nmez sosyal medya da hareketlendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda birÃ§ok yorum yapÄ±ldÄ±.

Elbette bu yorumlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Jeffrey Epstein dosyalarÄ±nda adÄ± geÃ§tikten sonra yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gizlemesiyle ilgiliydi.

Haberin DevamÄ±

Hemen hemen herkes Sofia'nÄ±n utanÃ§tan yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kimseye gÃ¶stermek istemediÄŸi yorumunu yaptÄ±.

Bu konuda daha ileri gidip "Prens Carl Philip karÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸini bilmiyor muydu?" diye soranlar bile oldu.

Daha da ilginci Sofia'nÄ±n bu tÃ¼r bir ÅŸapka giyip yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gizleyerek skandala karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± bile sÃ¶ylendi.

Sofia'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medyada esprilere de neden oldu. BirÃ§ok kiÅŸi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n karÄ±sÄ± Melania'nÄ±n Ä°ngiltere ziyareti sÄ±rasÄ±nda giydiÄŸi ÅŸapkayÄ± hatÄ±rladÄ±...



Kral Charles ile ilk karÅŸÄ±laÅŸma anÄ±nda Melania da Sofia'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±na benzer bir ÅŸapka taktÄ± baÅŸÄ±na. Hatta iÃ§ mekanlarda bile ÅŸapkasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmadÄ±.

Melania, baÅŸÄ±ndaki ÅŸapkayla "ayaklÄ± lambaya" benzetildi.

Haberin DevamÄ±

Sofia'yÄ± belli ki baÅŸÄ±na gayet bÃ¼yÃ¼k gelen ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tamamen Ã¶rten ÅŸapkayla gÃ¶renler de "TÄ±pkÄ± Melania gibi lamba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmek istedi. Ama beklediÄŸinden daha fazla dikkat Ã§ekti" yorumunu yaptÄ±.