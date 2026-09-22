Simay ve Mehmet'in zorlu sınavı... İpler tamamen koptu!

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Mehmet ve Simay aileye rağmen aynı evde

Simay ve Mehmet’in sürpriz evliliği iki aile tarafından da kabul edilmedi. Çaresiz kalan genç aşıklar, yaşanan tüm baskılara rağmen birlikte kalmanın yollarını aradı.

Mehmet, eşi Simay’ı da yanına alarak Karlıova ailesinin evine götürdü. Tedirgin olan Simay’a destek olan Mehmet, ailesinin tepkisine rağmen eşinin yanında durdu.

Ancak çift kapıda hiç de sıcak karşılanmadı. Nimet, Simay’a sert sözlerle tepki gösterirken Mehmet annesine karşı çıkarak, “Simay benim karım, istemiyorsanız ben de çeker giderim” dedi.

Yaşanan tartışma sırasında Nimet, Simay’ı evden çıkardı. Tam o sırada eve gelen Sadık Karlıova ise gelininin elinden tutarak ayağa kaldırdı ve aileye rest çekti.

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“Bu kız artık benim soyadımı taşıyor, benim gelinimdir. Bu evde Suzan ne ise Yıldız ne ise kızımız da bundan sonra odur. Ona yapılanı bana yapılmış sayarım” diyen Sadık, Mehmet’e eşiyle birlikte odalarına geçmelerini söyledi.

Nimet ile Sadık karşı karşıya geldi

Sadık’ın Simay’a sahip çıkması Nimet’i daha da öfkelendirdi. Nimet, “Bunca yılın hatırına, eğer bu evde bir kıymetim varsa bu kızı buradan gönderirsin” diyerek eşine tepki gösterdi.

Mehmet ise yaşananların ardından Simay’a önlerinde zorlu bir süreç olduğunu söyledi. İsterse bu süre zarfında bir arkadaşında kalabileceğini belirten Mehmet’e Simay’ın cevabı net oldu:

“Sen nereye, ben oraya.”

Tufan’ın gizli ilişkisi ortaya çıkmak üzere

Öte yandan Tufan’ın mahalleden komşuları Gülsüm ile yaşadığı gizli birliktelikte de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gülsüm, Tufan’a olan aşkını itiraf etti. Ancak Tufan, yaşadıkları ilişkinin bir hata olduğunu söyleyerek Gülsüm’den ayrıldı. Tam evden çıkacağı sırada eşi Yıldız ile karşılaşan Tufan zor anlar yaşadı.

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Yıldız’ın “Burada ne oldu?” sorusuna cevap vermeden önce Gülsüm devreye girdi ve durumu kurtarmaya çalıştı:

“Evin tesisatı patladı, makinede çamaşırlar kaldı. Ben çağırdım, Tufan abi de geldi yaptı.”

Tufan ise eşinin karşısında yaşadığı ihanetin ağırlığıyla büyük bir vicdan azabı yaşadı.

Sadık’tan Haluk’a geçmişini hatırlatan sözler

Haluk Tarman, Sadık Karlıova ile görüşerek Mehmet ve Simay’ın evliliğinden haberi olup olmadığını sordu. Haluk, gençlerin evliliğine karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti.

Ancak Sadık bu teklifi kabul etmedi. Oğlunun yanlış yaptığını kabul eden Sadık, Haluk’a kendi yaşadığı benzer bir olayı anlattı:

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“Benim oğlum yanlış yaptı, aksini söylemem. Ama şimdi dur, sana iki çift lafım var. Kolay değil biliyorum. Ben de seninle aynı şeyi yaşadım. Benim de kızım kaçıp gitti. Aynı şeyleri yaşadım ama o gün silip attım onu. Silip atmak kolay, sonrası zor. Hatırlamak yük oluyor insana.”

Haluk ise Sadık’ın sözlerini dikkate almadı ve Simay’ın eve gelmesi halinde içeri alınmamasını istedi.

Simay, Tarman ailesine karşı çıktı

Mehmet ve Simay’ın evlendiğini öğrenen Sebahat, komşusu ve dostu Nimet’in kapısını çalarak yaşananların hesabını sordu. Bu sırada olay yerine gelen Hülya, içeriden çıkan Simay’ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Simay ise ailesine açıkça meydan okudu:

“Ben buraya özür dilemeye gelmedim. Üzgünüm ama artık ben bu evde kalıyorum. Biz Mehmet’le evlendik.”

Simay’ın sözleri karşısında büyük bir şok yaşayan Hülya, Nimet’in de sert tepkisiyle karşılaştı. Nimet, Simay’a ağır sözlerle yüklenirken evdeki gerilim giderek yükseldi.

Cemal’den Karlıova ailesine ağır darbe

Yaşananların ardından Sadık ve Mehmet, komşuları Cemal’in yanına giderek olan biteni anlatmaya karar verdi.

Daha sonra Hülya'nın babası Cemal’in fırınına giden ikili, burada beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Mehmet, Cemal’e evlendiğini söyledi:

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“Ben evlendim Cemal abi.”

Sadık da yaşananlardan haberi olmadığını belirterek arkadaşından olanları unutmasını istedi. Ancak Cemal’in tepkisi sert oldu:

“Yağmurlu havada su yok size. Bu mahalleden defolun.”

Cemal bununla da kalmadı. Karlıova ailesinin borçlarını hatırlatarak arsaya ilişkin ödemeyi istedi. Aileye bir ay süre veren Cemal, borcun ödenmemesi halinde arsayı geri alacağını söyledi.

Mehmet borcu ödemek için kolları sıvadı

Aile akşam yemeğinde bir araya gelerek yaşananları konuştu. Sadık, Cemal’in kendilerine verdiği süreyi anlattı. Mehmet ise borcu ne pahasına olursa olsun ödeyeceğini söyledi:

“Gerekirse yatmayacağım, yemeyeceğim. Bir şekilde ödeyeceğim.”

Bu sırada ailede Simay’a karşı oluşan tepki de devam etti. Yaşanan baskı ve tartışmalar Mehmet ile Simay’ın arasını da açtı.

Tufan’ın eşinden gelen fedakârlık

Karlıova ailesinde para sıkıntısı nedeniyle herkes elindeki imkanları ortaya koymaya başladı.

Aziz, biriktirdiği kamyon parasını babasına vermek istedi. Ancak eşi Suzan buna karşı çıktı. Biriktirdikleri paranın kendileri için olduğunu söyleyen Suzan, eşine rest çekti.

Tufan’ın eşi Yıldız ise biriktirdiği altınları eşine verdi.

“Git bunları babana ver. Ne yapayım ben bileziği? Ben seninle kuru ekmeğe bile razıyım” diyen Yıldız’ın sözleri Tufan’ı derinden etkiledi. Eşine ihanet ettiği için büyük üzüntü yaşayan Tufan, yaşadığı vicdan azabıyla baş başa kaldı.

Haluk, Simay’ın önüne boşanma dilekçesi koydu

Simay, yaşananların ardından halası Şehnaz ile buluştu. Duygusal anların yaşandığı görüşmeye Haluk ve Tarık da katıldı.

Haluk, Simay’ı Mehmet’ten vazgeçirmeye çalıştı ve kızının önüne boşanma evrakı koydu.

“Kızım, senin ailen biziz. Beni iyi dinle. O aile ile olmaz, o çocukla olmaz. Sen o insanlarla değil bir ömür, bir dakika duramazsın. Onlar seni anlayamaz” dedi.

Tam bu sırada görüşmenin yapıldığı mekana gelen Mehmet, masadaki boşanma dilekçesini gördü ve Simay’a “Sen bunu imzalayacak mıydın?” diye sordu.

Simay ise dilekçeyi yırtarak kararını açıkladı:

“Ben hiçbir şeyi imzalamıyorum. Mehmet’ten de ayrılmıyorum.”

İkili daha sonra yaşanan tatsızlıklar nedeniyle birbirlerinden özür diledi.

Hülya, Mehmet’i mahalleden kovdu

Mehmet’ten vazgeçmeyen Hülya da onunla konuşmak istedi. “Neden beni bu hale düşürdün?” diye soran Hülya’ya Mehmet, onu her zaman kardeşi olarak gördüğünü söyledi.

Mehmet’in bu sözleri Hülya’yı daha da öfkelendirdi. Tartışmanın ardından Hülya, Mehmet’i mahalleden kovdu.

Öte yandan Tarık da mahalleye gelerek Hülya ile görüşüp bir anlaşma yapmak istedi.

Simay arabasını sattı, Mehmet kabul etmedi

Cemal’e olan borcun ödenmesi için Karlıova ailesinin erkekleri halde taşımacılık işine başladı. Simay ise Mehmet’ten habersiz bir karar alarak arabasını sattı.

Mehmet işten döndüğünde arabasının parasını ona uzatan Simay, “Al bunu, arabamı sattım. Borcu ödemek için. Mehmet, hepiniz bu borcu ödemeye çalışıyorsunuz. Al bunu, yeter işte” dedi.

Ancak Mehmet bu parayı kabul etmedi:

“Ben o paraya elimi sürmem. Bu borç ailemin borcu. Bunu alamam. Bana bunu teklif bile etmemeliydin. Bu konuyu tekrar açma.”

Simay’ın parası Aziz’in kamyonuna gitti

Ailenin yemek masasında bir araya geldiği sırada herkes elindeki parayı ortaya koydu. Aziz ve Suzan’ın verdiği miktarın düşük olması yeni bir tartışmaya neden oldu.

Bu sırada Simay, Aziz’in kamyon almak için para aradığını öğrendi. Sattığı aracın parasını Aziz’e vererek kamyonu almasını istedi.

Başta parayı kabul etmek istemeyen Aziz, Simay’ın ısrarı üzerine ikna oldu ve gidip kamyonu satın aldı.

Mehmet’ten aileye müjdeli haber

Zorlu günler geçiren Karlıova ailesine bu kez Mehmet’ten sevindirici bir haber geldi. Mehmet, bir reklam ajansıyla anlaşma yaptığını ve yüklü miktarda avans aldığını açıkladı.

Ailenin yaşadığı maddi sıkıntılar için bir umut doğarken Tarman ailesi de Karlıova ailesine özür ziyaretinde bulundu.

Haluk ve Şehnaz’ın eve gelmesiyle ortam kısa süreliğine yumuşadı. Haluk, “Ben buraya hır gür çıkarmaya değil, misafir olarak geldim” diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Ancak Mehmet’in iş yaptığını öğrenen Haluk, ailenin para sıkıntısını sorguladı.

Haluk’tan düğün hediyesi: Simay’ın arabası

Haluk, Simay’ın sattığı arabayı yeniden alarak genç çifte düğün hediyesi olarak vermek istediğini söyledi.

“Madem paraya ihtiyacınız vardı, ben hallederdim. Şehnaz, aptal olmayın. Bu adamlar kızımın arabasını satmış, ben de gidip geri aldım” dedi.

Mehmet ise bu teklifi kabul etmedi ve paranın içeriden getirilmesini istedi.

Simay ise sattığı arabanın parasını Aziz’e verdiğini söylemeye çekindi. Ancak konuşmalara şahit olan Ahmet, gerçeği açıkladı:

“Parayı Aziz abimlere verdi.”

Bu sözler üzerine Sadık büyük bir şok yaşadı ve Aziz’e parayı alıp almadığını sordu.

Aziz ise kamyon almak için paraya ihtiyacı olduğunu, Simay’ın da parasını kendisine verdiğini söyledi.

Sadık, oğluna öfkelendi

Oğlunun Simay’dan aldığı parayla kamyon aldığını öğrenen Sadık Karlıova öfkesine hakim olamadı. Aziz’e sert tepki gösterdi ve onu tartakladı.

Haluk Tarman’ın da yaşananların üzerine müdahil olmasıyla evdeki gerilim daha da yükseldi.

Fenalaşan Sadık’ı ailesi içeri götürürken Nimet öfkesini Simay’dan çıkardı ve genç kadını kapıda bırakarak evden kovdu.

Şehnaz ise büyük bir şok yaşayan yeğeni Simay’ı yanına alarak oradan uzaklaştı.

Haysiyet’in yeni bölümünde aileler arasındaki gerilim giderek büyürken Mehmet ve Simay’ın evliliği, Karlıova ailesindeki dengeleri tamamen değiştirdi. Simay’ın sattığı araba için verilen paranın Aziz tarafından kamyon almak amacıyla kullanılması ise aile içinde yeni bir krizin kapısını araladı.