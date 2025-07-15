Şımartılmak için doğmuş... Babasının milyarlarıyla lüks hayat! Tuvaleti beğenmedi, yeniden yaptırdı

Haberin Devamı

Bazılarının ebeveyni sırf çocukları paranın değerini ve nasıl kazanıldığını öğrensin diye onları şımartmamaya çalışsa da bazıları tam tersine milyonlarını hatta milyarlarını çocuklarının önüne seriyor.

Tıpkı Victoria ve David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn'in karısı Nicola Peltz'in babası Nelson gibi.

BABASI DOLAR MİLYARDERİ

Her ne kadar model ve oyuncu olarak tanınsa da Nicola Peltz, kişisel serveti 1.6 milyar dolar olan bir iş insanının kızı.

Üstelik de babası Nicola ve üçüncü karısı Claudia Hefner'den dünyaya gelen diğer yedi çocuğunu da şımartmak için elinden geleni ardına koymuyor.

Son gelen haberlere göre Brooklyn ile Nicola, geçen yılın aralık ayında ilk ortak evlerini satın aldılar. Bu ev ABD'de en zenginlerin yaşadığı Beverly Hills'te.

Haberin Devamı

Üstelik kısa bir süre önce ortaya çıktığına göre malikaneyi satın alırken harcanan para da Nicola'nın babası Nelson'ın kendisi için ayırdığı bir fondan geldi. Zaten evin asıl sahibi de Brooklyn değil karısı Nicola.

16 MİLYON DOLARA LÜKS MALİKANE ALDILAR

Brooklyn ve Nicola'nın evi için harcanan para tam 16 milyon dolar.

Malikanenin altı yatak odası, yedi tane de banyosu var. Ultra lüks mutfağı, yine ünlü iç mimar Vincent Van Duysen'ın tasarımı olan banyoları var.

Fakat söylenenlere göre Brooklyn ve Nicola, lüksün her türlüsüne sahip bu evin bazı özelliklerini yine de beğenmedi ve pahalı bir tadilata girişti. Bu süreçte de tabii ki milyonlar harcandı.

Malikanenin bütün banyoları ve mutfağındaki ayrıntılar Nicola'nın zevkine göre restore edildi.

Tadilat masraflarının 4 milyon dolara bile ulaşmış olabileceği konuşuluyor.

Haberin Devamı

EVİN TAPUSU NICOLA'NIN ÜZERİNEYMİŞ

Geçtiğimiz ay Brooklyh ile Nicola'nın satın alrıdğı bu evin parasının Peltz ailesinden geldiğ iortaya çıkmışkı.

İşte şimdi son iddialara göre Victoria ve David Beckham ile Nicola Peltz'in babası Nelson ve annesi Claudia arasında da sert rüzgarlar esiyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Nicola'nın toplamda 1.6 milyar dolarlık bir serveti olan iş insanı babası Nelson Peltz, Beckham çiftini oğullarına yeterince bakmamakla suçladı...

Buradaki "bakmak" kelimesi elbette onların sözlüğünde "maddi destek olmak" anlamına geliyor.

YAŞADIKLARI EVİN ASIL SAHİBİ KARISI

Bir süredir bilindiği gibi Brooklyn ile Nicola, evlendikten sonra birlikte yaşamak için Hollywood'da 11 milyon sterline bir malikane satın aldı.

Haberin Devamı

Fakat söylenenlere göre konutun yasal sahibi Brooklyn değil, hatta genç adam eve ortak bile değil. Asıl sahibi olarak karısı Nicola görünüyor.

The Sun gazetesine göre Victoria ve David Beckham çifti, oğulları Brooklyn'in çok varlıklı olan Peltz ailesinin tuzağına düştüğünden endişe ediyor.

Uzun süredir konuşulan başka bir ayrıntıya göre Peltz ailesi, iki gencin hayatını birleştirmesinden önce büyük servetlerini korumak için Brooklyn ile bir evlilik anlaşması imzaladı.

ŞIMARTMADILAR AMA HEP DESTEK OLDULAR

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Peltz ailesi, Beckham çiftinin oğullarına yeteri kadar para yardımı sağlamadığını düşünüyor" diye konuştu.



Aynı kaynak Victoria ve Daivd'in çalışan sınıftan gelen ailelerin çocukları olduğunu hatırlatarak "Elbette oğullarına bu evi satın almak için milyonlarca sterlin göndermeyeceklerdi" diye sürdürdü sözlerini.

Haberin Devamı

The Sun gazetesine göre Beckham çifti, sahip oldukları büyük servete rağmen çocuklarının paranın değerini anlamaları için buna uygun şekilde yetiştirdi.

Yani onları parasal açıdan hiç şımartmadı. Ama özellikle de Brooklyn ne zaman ihtiyaç duysa ona maddi anlamda destek oldular.

KIZLARINI ŞIMARTIYORLAR

Nicola'nın annesi ile babası Nelson ve Claudia ise tam tersine kızlarını gözlerinin bebeği olarak görüyor ve onun maddi sıkıntı çekmesini asla istemiyor.

Zaten konuşulanlara göre Brooklyn ile Nicola'nın evinin parası genç kadın için ayrılmış bir fondan geldi.

Bu fonun da Nicola'nın babası Nelson tarafından serbest bırakılması gerekiyordu. Sonuç olarak genç çift yaşadıkları eve bu şekilde sahip oldu.

Haberin Devamı

Nicola Peltz'in milyarder babası Nelson ile annesi Claudia Heffner Peltz, 1985 yılından bu yana evli. Çiftin Nicola dahil sekiz tane çocuğu bulunuyor.