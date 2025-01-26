Şımarık filmi Rusya’yı salladı

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Ülkede 2 binden fazla salonda gösterime giren yapım, ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti.

“Şımarık” vizyon öncesi bilet satışlarında da ilk sırayı alarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Zengin bir ailenin şımarık oğlu Mete’nin, sıra dışı bir ceza ile geçmişe gönderilerek kendini Osmanlı İmparatorluğu’nda bulmasını anlatan film, Rusya’daki izleyicilerden tam not aldı.

Onur Ünlü’nün yönettiği yapımda Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel ve Cemal Hünal da rol alıyor.