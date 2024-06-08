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Sıla'dan Hataylılara moral konseri

Güncelleme Tarihi:

#Sıla#Hatay#Konser
Sıladan Hataylılara moral konseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:57

SILA, 6 Şubat depreminde büyük hasar gören Hatay’da moral konseri verdi.

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Ünlü şarkıcı, KerkiSolfej organizasyonuyla Defne Çekmece Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen ücretsiz halk konserinde sahneye çıktı.

Sıla şarkı arasında ‘Ne kadar koşa koşa geldik anlatamam. Hiçbir zaman unutmamamız gereken zamandan geçtik. Birbirimize moral olmak, nefes alabilmek için geldik. Umarım bir işe yararız” dediği konuşmasını duygulanınca tamamlamakta zorlandı.

Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konserde Sıla, sevgilisi İlker Kaleli ile eğitim masraflarını üstlendikleri depremzede kardeşler Eylül, Ekin ve Elif’i de sahneye davet etti.

Ünlü popçu kardeşlerle birlikte “Yan Benimle” şarkısını söyledi. Sıla ve orkestra ekibi bu konserden ücret talep etmedi.

Sıladan Hataylılara moral konseri

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#Sıla#Hatay#Konser

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