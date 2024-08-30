Sıla'dan genç şarkıcıya destek

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Biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Sıla, giydiği Burak Bayraktaroğlu tasarımı kıyafeti ve sevilen şarkılarıyla sevenlerine güzel bir akşam yaşattı.

Sıla, “Boş Yere” şarkısını arabesk yorumlayarak adını duyuran genç şarkıcı Can Toğrulca’yı sahnesinde ağırlayarak destek oldu ve beraber şarkıyı seslendirdi.

Sıla “14 sene önce yazdığımız bir şarkının viral olmasını beklemiyordum. Önüne konulan ‘Lan’ da çok güzel olmuş. Bundan sonra sahnede ben de mi öyle söylesem? Yolun açık olsun Can” dedi.