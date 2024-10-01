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Sıla yazdı İlker Kaleli besteledi

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#Sıla#Radyo D#İlker Kaleli
Sıla yazdı İlker Kaleli besteledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 17:48

Ünlü şarkıcı Sıla Radyo D’ye özel açıklamalarda bulundu.

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Albümlerin 4- 5 ay da tüketilmesi üzerine konuşan Sıla, bunun da kendisini ürküttüğünü belirterek şöyle konuştu: “Çünkü hakikaten çok emek harcadığınız bunun yanı sıra duygu ve düşünce harcadığınız günlerce aylarca yeri gelir senelerce düşündüğünüz bir şeyin bir anda gitmesi, su olup akması iyi bir fikir değil. Bize iyi gelmiyor dolayısıyla ne kadar fazla uzun zaman gider sindirilir ve kalıcılığını korursa ve zamansız olursa bizim için o kadar iyi. Benim için en iyi örneği “Boş Yere”. Ben Boş Yere’yi Konuşmadığımız Şeyler var albümünde ilk defa dinleyiciyle paylaşmıştım ve çok sevilmişti.

Sıla yazdı İlker Kaleli besteledi


 

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#Sıla#Radyo D#İlker Kaleli

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