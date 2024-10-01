Sıla yazdı İlker Kaleli besteledi

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Albümlerin 4- 5 ay da tüketilmesi üzerine konuşan Sıla, bunun da kendisini ürküttüğünü belirterek şöyle konuştu: “Çünkü hakikaten çok emek harcadığınız bunun yanı sıra duygu ve düşünce harcadığınız günlerce aylarca yeri gelir senelerce düşündüğünüz bir şeyin bir anda gitmesi, su olup akması iyi bir fikir değil. Bize iyi gelmiyor dolayısıyla ne kadar fazla uzun zaman gider sindirilir ve kalıcılığını korursa ve zamansız olursa bizim için o kadar iyi. Benim için en iyi örneği “Boş Yere”. Ben Boş Yere’yi Konuşmadığımız Şeyler var albümünde ilk defa dinleyiciyle paylaşmıştım ve çok sevilmişti.

