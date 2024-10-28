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Sıla ve İlker Kaleli'nin romantik anları

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#Sıla#İlker Kaleli#Kapkara
Sıla ve İlker Kalelinin romantik anları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 09:39

Sıla ve İlker Kaleli, birlikte besteledikleri “Kapkara” şarkısını ilk kez Harbiye Açıkhava’da seslendirdi. Gecede Kaleli’nin ailesi de ünlü çifti yalnız bırakmadı.

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SEVGİLİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞARKISI

Daha önce “Metelik” ve “Mesela” şarkılarına imza atan Sıla ile İlker Kaleli, birlikte hazırladıkları üçüncü şarkı “Kapkara”yı ilk kez önceki akşam Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerin beğenisine sundu. Sıla’nın konserinde sahneye çıkan Kaleli, “Kapkara”ya gitarıyla eşlik etti. Sıla, sözlerini yazdığı şarkı için “Ayrılık ihtiyacı olan aşklara, bırakamayanlara, bırakmayanlara hediye” dedi.

Sıla ve İlker Kalelinin romantik anları

“İYİ Kİ VARSIN!”

Kapkara”nın müziğini yapan İlker Kaleli ise şarkının ardından seyircilere “1 sene önce Galata sokaklarında kafada dolanan melodi, Sıla ile sözlerine kavuştu. Biz bu şarkıyı kendi aramızda çok çaldık. Bugün burada çalmış olmak tarifsiz. Aynı duygularda buluşabildiysek ne mutlu bize. İyi ki varsınız” dedi, ardından Sıla’ya “İyi ki varsın” deyip dudaklarından öptü. Sıla, sahneden inen sevgilisine arkasından şöyle seslendi: “Âşığım ben sana!”

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Sıla ve İlker Kalelinin romantik anları

Kuliste aile pozu

Sıla’nın konserini izlemeye gelenler arasında İlker Kaleli’nin annesi Beril Öztunalı ve kardeşi Eda Kaleli de vardı. Ünlü şarkıcı, konser sonrası kuliste düzenlenen partide sevgilisinin annesi ve kardeşiyle birlikte poz verdi.

Sıla ve İlker Kalelinin romantik anları

 

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#Sıla#İlker Kaleli#Kapkara

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