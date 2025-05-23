Sıla Türkoğlu: Ata ile tanıştığımızda ben başkasıyla beraberdim

Haberin Devamı

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına konuk olan oyuncu, ilk tanıştıkları dönem hayatında bir başkasının olduğunu söyledi:

“2 sene önce tanıştık. Ben onun dükkânına sürekli gidiyordum. Kahvaltı dükkânı var. Yine bir gün arkadaş grubumla gittiğimde masaya geldi, ‘Hoş geldiniz’ dedi, orada tanıştık. Bir yandan dijital işler yapıyor, network olsun diye beni takip etmiş Instagram’da. O zaman hayatımda biri vardı, dönmedim takibine. Aylar geçti, ilişkim bitti. Dükkânı sürekli gittiğim bir yer olduğu için, ‘Rezervasyon konusunda yardımcı olur’ deyip takibine geri döndüm. 4-5 ay kadar yine konuşmadık. En son Bodrum’da bir kampa gittim. O da oradaydı, kahve içmek için buluştuk ve başladı.”

Birbirlerinin aileleriyle tanıştıklarını söyleyen Türkoğlu, nişanlandıkları iddiası için de “Sosyal medyadaki bir fotoğrafla ‘nişanlandılar’ yazıldı, onlar yalan” dedi.